Don Matteo 11, le anticipazioni degli episodi in onda stasera 8 agosto 2019 su Rai 1

Anche se è Ferragosto, questo giovedì sera del 15 agosto 2019 tornano in prima serata su Rai 1 due episodi di Don Matteo 11. L’undicesima stagione delle avventure del celebre sacerdote-detective interpretato da Terence Hill sono andate in onda per la prima volta nell’autunno scorso.

Per far fronte al palinsesto estivo, tuttavia, la Rai ha riproposto al pubblico italiano un ciclo di repliche di Don Matteo 11 in vista della dodicesima stagione, che arriverà sui piccoli schermi quest’autunno.

Stasera, dunque, gli spettatori di Rai 1 potranno godersi due puntate di Don Matteo 11, esattamente la numero 19 e la numero 20 della stagione 11. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama di ognuno dei due episodi, intitolati rispettivamente “Dimmi chi sei” e “Solo andata”.

Don Matteo 11 anticipazioni | Episodio 19: “Dimmi chi sei”

Nella prima puntata in onda questa sera, intitolata “Dimmi chi sei”, vediamo i carabinieri indagare sull’omicidio di uno stimato Chef. Cecchini capisce che tra il PM e il Capitano potrebbe esserci del tenero, sentimenti che vanno oltre l’amicizia così cerca di far ingelosire Anna per farla confessare. La testardaggine di Cecchini farà cadere Anna nella trappola: il Capitano infatti confesserà i suoi sentimenti per Marco e anche la gelosia nei confronti della sorella.

Don Matteo 11 anticipazioni | Episodio 20: “Solo andata”

La seconda puntata di questa sera di Don Matteo s’intitola “Sola andata” e vede una nuova avvincente collaborazione tra i carabinieri e Don Matteo: questi sono alle prese con una nuova indagine, mentre Cecchini ha altri pensieri per la testa. La sua casa è invasa dai tarli e il Maresciallo, il Capitano e Chiara chiedono ospitalità al PM.

Chiara coglie l’occasione per sedurre Marco e conquistarlo e Anna tenta in tutti i modi di dimostrarsi indifferente, ma adesso anche Cecchini è a conoscenza del suo segreto e resistere non sarà facile.

L’appuntamento è per questa sera su Rai 1 a partire dalle 21.25.