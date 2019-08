Chiara Ferragni seno scoperto

Chiara Ferragni travolta da una valanga di critiche su Instagram per una maglietta che lascia troppo seno scoperto. “Con tutto il guardaroba da milionaria che hai perché hai scelto proprio quello? Non capisco, altro che fashion blogger”, è l’attacco di un follower. Uno tra tanti, perché questa volta la bionda influencer più amata – e invidiata – del web è rimasta travolta da uno shitstorm imponente.

I follower non hanno contestato soltanto la scelta della maglietta di Chiara Ferragni, ma hanno anche criticato il suo aspetto fisico. “La maglia è brutta ma non perché esce il seno, ma perché lo schiaccia e poi a collo alto ad agosto a Ibiza anche nooo!”, scrive un altro follower. La Ferragni in questi giorni è in vacanza a Ibiza con il marito Fedez e il figlio Leone da settimane. Con loro molti amici che si sono dati il cambio nella villa affittata dai Ferragnez.

“Stavolta il look proprio non mi piace. Sono certa che sopravviverai lo stesso, ma preferisco l’eleganza”, la critica un altro. E ancora: “Orrenda questa maglia! Ma perché?????? Ma che maglia ti sei messa ? È oscena”.

C’è anche chi critica gli outfit della Ferragni di tutto questo ultimo periodo, al di là del seno scoperto: “A parte la bruttezza di quello che indossi ultimamente. A parte il tuo look trasandato A parte gli scatti orribili A parte il cattivo gusto di postare ‘ste cose in giornate delicate… ma ti hanno hackerato il profilo?!?!? sei davvero tu?!? sei talmente di cattivo gusto”. E chi va giù pesante sfociando nel bodyshaming: “Le tette sono calate non tanto bello da vedere”.

Ovviamente, non manca mai lo zoccolo duro di fan su Instagram che difende Chiara Ferragni sempre e comunque. “C’è chi si sofferma sulle tette e poi ci sono io che (sarà perché sono gay e quindi sti c**** delle tette) mi soffermo su quanto voi 3 siate una bella famiglia”.

