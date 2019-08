15 agosto Negozi aperti | Negozi chiusi | Ferragosto 2019 | Supermercati

Il 15 agosto, giorno di Ferragosto, quali negozi sono aperti e quali chiusi? È una domanda che si pongono alcune decine di migliaia di persone che, in vacanza e non, per necessità o meno, intendono trascorre la giornata festiva facendo shopping. Qui elenchiamo le principali informazioni per chi vuole compiere acquisti in centri commerciali e supermercati giovedì 15 agosto 2019.

Negozi aperti

Ovviamente a Ferragosto non tutti i negozi resteranno aperti, perché alcune aziende hanno deciso una chiusura delle loro attività, mentre altre hanno dato agli imprenditori associati la possibilità di scegliere l’apertura o meno. Sicuramente il 15 agosto però saranno tante le opportunità per fare la spesa, tra piccole attività commerciali e grandi store. A Roma, Milano e Napoli resteranno aperte la maggior parte dei negozi e tanti supermarket e centri commerciali.

Secondo alcune stime che circolano in questi giorni nella Capitale restano aperti 4 negozi su 5, a Napoli 2 su 3.

Negozi chiusi

Per quanto riguarda invece i negozi chiusi a Ferragosto va rilevato che tante note catene hanno deciso di abbassare le serrande il 15 agosto. Sarà interrotta l’attività della catena di arredamento Ikea, degli store del bricolage e del fai-da-te Leroy Merlin, delle aziende di elettronica Mediaworld e Unieuro. Ma sarà chiusura anche per i negozi di alimentari di generi alimentari di Eataly, con l’eccezione di Firenze, Genova, Piacenza, Pinerolo e Trieste, saranno aperti.

Roma

È interessante notare anche quali sono le aperture e le chiusure città per città. A Roma e dintorni il 15 agosto rimarranno certamente aperti i centri commerciali Castel Romano Outlet, Parco Leonardo e Roma Est, ma in questo caso solo cinema e ristoranti.

Per quanto riguarda i supermercati, sarà possibile, tra i tanti, andare a fare la spesa in quello di viale XXI Aprile,in viale Trastevere, a Largo Loria, in corso Trieste, in viale Somalia, in viale dei Colli Portuensi, in via Laurentina o via dei Prati Fiscali. L’elenco potrebbe essere molto più lungo. Certamente aperto anche quello della stazione Termini.

Tante le opportunità per i clienti, comunque. Secondo una ricerca realizzata da Confesercenti, negli ultimi nove anni, e soprattutto nel centro storico e nelle zone semiperiferiche, il numero dei negozi che durante l’estate restano aperti è raddoppiato, in crescita dal 40 all’80 per cento del totale.

Milano

Tante aperture a Ferragosto anche a Milano e nel suo hinterland. Anche nel capoluogo lombardo residenti e turisti avranno molte soluzioni il 15 agosto per fare shopping, nella gran parte centri commerciali e delle catene di abbigliamento. Sarà aperto per l’intera giornata di Ferragosto Il Centro ad Arese, il Fiordaliso a Rozzano, il Citylife Shopping District a Milano, per quanto riguarda però l’area food e il cinema, il Centro Sarca e il Vulcano a Sesto San Giovanni, il Bicocca Village, il centro San Giuliano e Piazza Portello.

In centro serrande alzate per quasi tutti i bar, ristoranti e le catene di abbigliamento.

Tra i supermercati saranno aperti i punti vendita Pam, ad eccezione di quelli di viale Tibaldi e Via Tolstoj. Serrante alzate anche per i supermarket di Via Piave e di Viale Papiniano. Apertura anche per i negozi Sma, alla Standa di via Torino e negli Unes di viale Premuda e di via Spallanzani.

Torino

A Torino il 15 agosto sarà apertura per la stragrande maggioranza dei negozi ma soprattutto dei grandi store. Le serrande saranno alzate per i centri commerciali Carmagnola, Caselle Center, Castellamonte, Le Alpi, Millecity Shopping Center e Pavone. Aperti poi i punti vendita dei marchi Bennet, Carrefour, Ipercoop del Parco Commerciale Dora e Simply.

Napoli

La maggior parte delle attività commerciali proseguiranno anche a Napoli nel giorno di Ferragosto. Secondo le previsioni nella città partenopea saranno aperti 2 negozi su 3, inclusi bar e ristoranti. Per quanto concerne i grandi centri commerciali si segnala poi l’apertura dell’outlet La Reggia di Marcianise, nel Casertano, del Vulcano Buono di Nola. Saranno chiusi invece il Centro Commerciale Campania, sempre a Marcianise, La Cartiera di Pompei e il Jambo 1 di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta.