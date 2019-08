Il labiale di Centinaio contro il M5s: “Ma con chi c**** abbiamo governato”

Lega e Movimento 5 stelle ancora insieme al governo ma ormai distanti su tutti i fronti, in Aula e fuori dall’Aula. È diventato evidente anche ieri, martedì 13 agosto, a Palazzo Madama durante la seduta del Senato. Un video di un labiale di Gian Marco Centinaio, ministro leghista dell’Agricoltura, lo mostra irritato per l’intervento di un collega pentastellato. L’Assemblea ha stabilito che la mozione di sfiducia al presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà discussa il 20 agosto.

Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato, ha risposto alla proposta lanciata dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. “Tagliamo i parlamentari la settimana prossima e andiamo subito a votare”, ha detto Salvini nel suo intervento in Aula. “Io credo che il ministro Matteo Salvini abbia tolto qualsiasi valenza politica al dibattito in corso”, ha replicato Patuanelli.

“La proposta di votare immediatamente la prossima settimana la quarta lettura della riforma” per tagliare i parlamentari “è possibile esclusivamente se domani non viene votata la sfiducia al governo”, ha spiegato il pentastellato. “Mi aspetto che venga ritirata la proposta Romeo, in alternativa voteremo contro”, ha concluso Patuanelli.

Il video di Centinaio

Immediato il dissenso dei leghisti che, inquadrati dalle telecamere, hanno reazioni irritare. Tra queste, spicca nel video Gian Marco Centinaio che, come si evince leggendo il labiale, reagisce dicendo: “Con chi c**** abbiamo governato?”.



(Video di Cristina Pantaleoni e Camilla Romana Bruno)

