È l’unico passeggero su un aereo di linea: le immagini spopolano sul web | VIDEO

Hanno trovato larga condivisione in rete le immagini video di un viaggio in aereo davvero singolare negli Stati Uniti: un unico passeggero su un volo di linea, come se si trattasse di un jet privato. A ritrovarsi da solo a bordo è stato un regista, Vincent Peone, che ha deciso di raccontare la sua esperienza via Twitter.

Il viaggio in solitaria è avvenuto la scorsa settimana. Il volo è partito da Aspen, in Colorado, diretto a Salt Lake City, nello Utah. Il regista, 35enne, lo ha raccontato con un video divertente, in cui si mostra sulle scale da solo, inquadra i posti vuoti e saluta piloti e hostess. Peone ad un certo punto ha finto di correre per prendere il volo mentre veniva scortato da un membro dell’equipaggio di terra.

Nonostante a bordo ci fosse un solo passeggero l’assistente di volo ha comunque rispettato in pieno il protocollo, fornendo via telefono tutte le istruzioni sulla sicurezza.