Ultimi sondaggi oggi 14 agosto: impennata del centrodestra

Sondaggisti tutti d’accordo: il centrodestra, se si votasse adesso, sfiorerebbe addirittura il 50 per cento. Si tratta degli ultimi sondaggi elettorali e politici pubblicati oggi, mercoledì 14 agosto, dal Sole 24 Ore, in un articolo a firma di Mariolina Sesto.

Per Antonio Noto, della Noto Sondaggi, la coalizione di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, arriverebbe addirittura al 52,5 per cento. E con l’attuale legge elettorale avrebbe la maggioranza assoluta in entrambe le Camere. “La Lega ha il 38 per cento, Fdi l’8 per cento e Forza Italia il 6,5 per cento – dice il direttore di Noto sondaggi -. Percentuali che permetterebbero alla coalizione di avere la stragrande maggioranza in entrambi i rami del parlamento”.

Più cauto Nicola Piepoli, che posiziona la coalizione di centrodestra al 47 per cento (35 per cento la Lega e 6 per cento sia Forza Italia sia Fratelli d’Italia). Inoltre, il sondaggista invita a non perdere di vista l’attuale situazione politica: “C’è una crisi in atto – dice – ma al momento c’è un governo in carica che non è neppure dimissionario”.

Il sondaggio di Coffee Break su La7

Il sondaggio presentato, ieri, 13 agosto, durante la trasmissione Coffee Break su La7 la Lega raggiungerebbe un 36,1 per cento. Un calo quindi non da poco. Il Pd è dato invece in crescita con un 23,4 per cento. In risalita anche il Movimento 5 Stelle, al quale la crisi sembra aver giovato, con un 18,2 per cento.

Sondaggi elettorali oggi: i dati in sintesi

Lega: 36,1 per cento

Pd: 23,4 per cento

M5S: 18,2 per cento

Fratelli d’Italia: 7,1 per cento

Forza Italia: 6 per cento

Più Europa: 2,3 per cento

La Sinistra: 1,8 per cento

Federazione dei Verdi: 1,8 per cento