Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto film: trama e cast

Questa sera su Rete 4 va in onda a partire dalle 22, subito dopo la puntata di Stasera Italia dedicata al crollo del ponte Morandi, un film cult del 1974 per la regia di Lina Wertmuller con protagonisti Giancarlo Giannini e la bellissima Mariangela Melato, Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto.

Trama

Il film racconta la storia della ricca borghese anticomunista Raffaella Pavone Lanzetti, in vacanza su uno yacht in mezzo al mar Mediterraneo assieme ai suoi amici ricchi e viziati. La donna, nel corso della crociera, fa ampio sfoggio della sua classe sociale e ricchezza, rimarcando il suo rango e umiliando i suoi sottoposti. Tra questi c’è Gennarino Carunchio, un rozzo marinaio siciliano comunista che disprezza i ricchi turisti, proprio quelli che però è costretto a servire per mantenersi.

Improvvisamente un guasto al motore di un gommone farà ritrovare Gennarino e la signora Raffaella da soli in mare aperto e, approdati su un’isola deserta, i due vedranno i loro ruoli invertirsi: la Pavone Lanzetti, infatti, diventerà giocoforza schiava del marinaio, il quale avrà finalmente la possibilità di sfogare su di lei antiche frustrazioni sessuali e sociali. Tra i due, inaspettatamente, scoppierà una forte passione.

Una volta tornati alla civiltà i due manterranno intatto quel sogno vissuto sull’isola deserta, ma il differente rango sociale li separerà bruscamente.

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto film | Cast

Ecco il cast ufficiale, con tanti attori tra i più amati dal pubblico, tra cui spicca l’indimenticabile Mariangela Melato, nei panni di Raffaella.

Mariangela Melato – Raffaella Pavone Lanzetti

– Raffaella Pavone Lanzetti Giancarlo Giannini – Gennarino Carunchio

– Gennarino Carunchio Riccardo Salvino – Signor Pavone Lanzetti

– Signor Pavone Lanzetti Isa Danieli – Signora Carunchio

– Signora Carunchio Aldo Puglisi – un collega di Gennarino

– un collega di Gennarino Anna Melita – una conoscente di Raffaella

– una conoscente di Raffaella Eros Pagni – giornalista di sinistra conoscente dei Pavone Lanzetti

Dove vedere il film in live streaming

Il film Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto va in onda mercoledì 14 agosto 2019 a partire dalle 21.25 su Rete 4. Il canale è visibile al tasto 4 del telecomando sul digitale terrestre, anche in HD al canale 504. Inoltre è disponibile sulla piattaforma Tivusat e su Sky al canale 104.

Per chi non fosse in casa, è possibile vedere in diretta streaming o recuperare con la funzione on demand il film Lo squalo, oltre che sulla piattaforma gratuita Mediaset Play, disponibile su pc, smartphone e tablet.

Dove vedere Rete 4 in streaming