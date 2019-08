Stasera in tv 14 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 14 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Ma cosa c’è stasera in tv 14 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 14 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè

21:25 – SuperQuark

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di SuperQuark, con Piero Angela che ci accompagnerà alla scoperta di argomenti interessanti e appassionanti spaziando dall’archeologia alla natura, dalla storia alla tecnologia, dall’economia alla scienza.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:00 – TG2 Post

21:20 – Elementary

Su Rai 2 questa sera vanno in onda in prima serata due nuovi episodi di Elementary, la serie che vede Lucy Liu nei panni della versione femminile di Watson, fidato braccio destro di Sherlock Holmes.

Trama: Una scultrice viene uccisa e viene rubato il suo pastore tedesco. Sherlock, Joan e Marcus scoprono che il cane apparteneva alla Polizia.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

21:05 – La Principessa Sissi

Questa sera su Rai 3 va in onda in prima visione Chi è senza colpa, un film thriller del 2014 per la regia di Michael R. Roskam.

Trama: La storia romantica e turbolenta della diciassettenne Elisabetta, detta Sissi, figlia del Granduca Massimiliano di Baviera, che sposò l’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe. Si tratta del primo capitolo di 3 film interpretati dalla Schneider nel ruolo della bella principessa.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto

Rete 4 stasera propone una vecchia commedia del 1974 per la regia di Lina Wermuller con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato.

Trama: Una ricca signora milanese, Raffaella Pavoni Lanzetti, è in crociera nel Mediterraneo. Non si fa scrupolo di snobbare crudelmente la ciurma, ma quando naufraga su un’isola deserta con l’unica compagnia del marinaio Gennarino Carunchio, siciliano rude e comunista, la gerarchia di poteri si capovolge. Dopo un primo momento di paura, la signora ci prenderà anche gusto.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 14 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:29 – Meteo.it

20:30 – Paperissima Sprint

21:00 – Supercoppa europea – Liverpool-Chelsea

Su Canale 5 stasera va in onda in diretta da Istanbul lo scontro tra i campioni d’Europa del Liverpool e il Chelsea di Lampard, nell’ambito del derby inglese che assegna il primo trofeo europeo della nuova stagione.

Dove vedere la finale della Supercoppa Europea 2019

GUIDA TV 14 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – New York Academy

Su Italia 1 questa sera va in onda New York Academy, film musicale del 2016 con Michael Damian.

Trama: Ruby Adams è una ballerina originaria del Midwest che ha vinto una borsa di studio ed è al suo primo giorno a New York. Johnnie Blackwell, invece, è un musicista britannico che suona nei tunnel della metropolitana per racimolare qualche soldo. Il mondo di Ruby è classico e disciplinato mentre quello di Johnnie è fatto di improvvisazione e regole di strada. Insieme lotteranno e supereranno gli ostacoli per realizzare il sogno di entrare a far parte di una prestigiosa accademia.

PROGRAMMI TV 14 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Propaganda DOC – #Genova

Questa sera in prima serata su La 7 va in onda uno speciale di Propaganda Doc tutto dedicato al crollo del ponte Morandi di Genova, ad un anno dalla tragedia che coinvolse la città ligure.

PROGRAMMI TV 14 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Balla coi lupi

Stasera su Tv 8 va in onda un famosissimo film del 1990 diretto e interpretato da Kevin Kostner, Balla coi lupi.

Trama: Il tenente John Dumbar diventa suo malgrado un eroe di guerra e, in premio, riceve il cavallo Sisko e l’autorizzazione a scegliere la sua prossima destinazione. Dumbar chiede di essere mandato in un avamposto della frontiera indiana, in territorio Sioux. Ha inizio per lui un periodo che lo cambierà profondamente e lo farà rinascere come un uomo nuovo nella tribù di Uccello Scalciante e Vento nei Capelli.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Io, Dio e Bin Laden

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Io, Dio e Bin Laden con protagonista Nicolas Cage.

Trama: La storia vera di Gary Faulkner, un ex detenuto disoccupato, che armato solamente di una spada comprata su un canale televisivo, si recò in Pakistan undici volte allo scopo di catturare Osama Bin Laden, spinto dalla convinzione che Dio in persona glielo avesse chiesto.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 12 AGOSTO 2019: SKY UNO

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna Su Sky Uno questa sera un nuovo appuntamento con la versione spagnola dell’amato format presentato dall’attore e cuoco Marc Ribas. I migliori ristoranti della Catalogna si sfidano in svariate prove. I proprietari giudicano e valutano i loro rivali.