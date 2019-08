Ragazza incinta viene stuprata da cinque uomini: il fidanzato si impicca

Una ragazza incinta è stata stuprata da cinque uomini e ha perso il bambino: il fidanzato, poco dopo si impicca per il dolore e il rimorso di non aver potuto fare nulla.

La drammatica vicenda è accaduta in India poco meno di un mese fa ed è stata raccontata da alcuni media locali.

Secondo quanto ricostruito, nella serata del 13 luglio, una ragazza di 19 anni, incinta di otto settimane, e il suo fidanzato, di 20 anni, si trovavano in bicicletta vicino il villaggio di Banswara, quando sono stati circondati da tre uomini.

I tre hanno picchiato il ragazzo, gli hanno rubato il telefono e lo hanno costretto ad andare via. Poi hanno trascinato la giovane in un luogo isolato dove sono sopraggiunti anche altri due uomini.

I cinque, quindi, hanno poi violentato la donna a turno e poi l’hanno abbandonata sul ciglio di una strada alle 4 del mattino del giorno seguente, il 14 luglio.

Nel frattempo, il fidanzato della vittima, una volta tornato nel suo villaggio, si è impiccato a un albero, probabilmente per il troppo dolore e il rimorso per non aver fatto nulla per salvare la sua compagna, la quale, pochi giorni dopo la violenza ha scoperto di aver perso il bambino.

L’indagine, condotta dalla polizia del distretto di Banswara hanno poi portato all’arresto dei cinque stupratori. Uno dei cinque uomini, infatti, è stato rintracciato grazie al telefonino rubato al ragazzo, che poi si è tolto la vita.

Una volta arrestato, poi, l’uomo ha fatto i nomi degli altri 4 complici.

Tutti e 5 i violentatori si trovano attualmente in stato di fermo, in attesa che inizi il processo, che dovrà stabilire quale sarà l’entità della condanna che dovranno scontare.

