Previsioni meteo di oggi, 14 agosto 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, mercoledì 14 agosto 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, mercoledì 14 agosto 2019.

Previsioni meteo oggi mercoledì 14 agosto 2019 | NORD

Al Nord Italia previsti annuvolamenti compatti durante la mattinata su triveneto ed Emilia-Romagna con precipitazioni sparse a caraterre di rovescio o temporale ma in rapido miglioramento. Sereno o poco nuvoloso sulle restanti zone.

CENTRO E SARDEGNA

Al centro ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità, in aumento dalla tarda mattinata sul versante adriatico dove potrebbero verificarsi deboli rovesci o temporali fino al tardo pomeriggio. In serata cielo sereno su tutto il centro del Paese.

SUD E SICILIA

Al sud condizioni di bel tempo a parte qualche nube ad inizio giornata e dalla serata su Calabria tirrenica e rilievi maggiori. Possibile qualche isolata pioggia.

Previsioni meteo oggi mercoledì 14 agosto 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in diminuzione anche sensibile sulle regioni centro-orientali del nord Italia, regioni centrali e sulla Campania. Stazionarie altrove. Massime stazionarie al nord-ovest in sensibile calo sul resto del Paese.

VENTI

Venti al mattino da moderati a forti da nord-est lungo le aree costiere adriatiche settentrionali, in attenuazione durante il pomeriggio. Da moderati a forti da nord-ovest sulle isole maggiori, Calabria e Basilicata. Generalmente moderati da nord-est sul resto del centro-sud e sull’Emilia Romagna. Deboli di direzione variabile sul resto dell’Italia.

Previsioni meteo oggi mercoledì 14 agosto 2019 | MARI

Da molto mossi ad agitati il mare di Sardegna e lo stretto di Sicilia. Molto mossi il Tirreno e il canale di Sardegna. Da mossi a molto mossi il mar ligure, l’Adriatico e l’alto Ionio. Da poco mossi a mossi i restanti bacini.