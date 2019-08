Pensioni news: ultime notizie e novità di oggi 14 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultime news su pensioni e previdenza sociale. Le ultime notizie nel dettaglio su riforme, modifiche, regole, quota 100, pensioni anticipate e tanto altro. Ecco le ultime novità di oggi, mercoledì 14 agosto:

Quota 100, Salvini: “Non è in discussione”

Il leader della Lega Matteo Salvini, in un’intervista di oggi, 14 agosto, al Corriere della Sera, ha garantito che con un suo eventuale governo il sistema previdenziale Quota 100 non sarà cancellato. “Con il nostro governo – ha detto – non è in discussione Quota 100 e non si toglieranno gli 80 euro del bonus Renzi. Semmai, sarà doveroso verificare il reddito di cittadinanza.

Pensioni: Quota 100 e redditi da lavoro, la circolare dell’Inps

Nei giorni scorsi l’Inps ha diffuso una circolare per fornire chiarimenti in materia di “incumulabilità della pensione con redditi da lavoro” per chi aderisce a Quota 100. Per i lavoratori dipendenti e autonomi la pensione ottenuta tramite Quota 100 non è cumulabile, dal giorno di decorrenza fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Fanno eccezione però i lavoratori autonomi occasionali fino a 5mila euro lordi all’anno. “La pensione è cumulabile con iredditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il superamento del menzionato limite di importo determina l’incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro. Ai fini della verifica del superamento di detto limite di importo rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia”, si legge nella circolare.

