Oroscopo Paolo Fox domani 15 agosto 2019: le previsioni per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 15 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri. Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Ecco le previsioni di domani, giovedì 15 agosto 2019, segno per segno:

Oroscopo Paolo Fox domani 15 agosto 2019 | Previsioni

Cari amici dell’Ariete, quella di domani sarà una giornata positiva per voi che riponevate molte speranze nel Ferragosto. I nuovi progetti saranno accompagnati dall’influenza positiva delle stelle così come l’amore, che potrebbe crescere e diventare sempre più importante nella vostra vita, ma questo dipende da voi.

Il settore più debole nella giornata di Ferragosto sarà proprio quello delle finanze, occhio al portafogli e non sbilanciatevi troppo con gli imprevisti.

Cari amici del Toro, secondo Paolo Fox la giornata di domani dovrà essere organizzata al meglio per evitare polemiche e discussioni. Le stelle vi consigliano di concedervi un po’ di sano relax, facendo il mimino indispensabile lasciando da parte i problemi, che sono soltanto fonte di stress. Il vostro benessere mentale e fisico previene anche i litigi con il partner, quindi doppia vittoria.

Cari Gemelli, questo per voi è un periodo importante perché state rimettendo l’amore al primo posto. Dopo un periodo di crisi, sembra che le stelle appoggino il ritorno di fiamma, rispolverate quella passione che un tempo è stato il motore della vostra relazione e datele una seconda possibilità. Le coppie già collaudate non avranno grandi intoppi, i nuovi amori hanno tante belle prospettive future davanti.

Cari amici del Cancro, state attraversando un periodo complicato, le tensioni si accavallano e non vi concedono il meritato relax del Ferragosto, ma non temete perché questa fase finalmente si avvicina alla conclusione. L’amore tornerà a sorridervi da domani fino a sabato, sarà un weekend fortunato il vostro che vi conferirà il coraggio necessario a vuotare il sacco e mettere nero su bianco i vostri sentimenti.

Cari Leone, quella di domani non sarà una giornata nelle vostre corde, vi sentirete un po’ fiacchi e sottotono, forse perché siete a corto di energie e gradireste un bel riposo. Il weekend è fatto per questo, quindi portate pazienza e vedrete che tornerete al vostro grande splendore in men che non si dica. Chi sta vivendo un periodo difficile in amore dovrebbe rimandare gli scontri a domenica, quando sarete nel pieno delle forze.

Oroscopo Paolo Fox domani 15 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, le stelle sono dalla vostra parte e vi accompagnano nelle scelte difficili: chi deve sistemare delle faccende personali e familiari lasciate in sospeso troverà finalmente la soluzione nella giornata di domani, anche il lavoro vi ha dato qualche noia ma avete sistemato tutto senza danneggiare la vostra psiche, il che è un grande passo avanti perché avete donato pace anche a chi vi sta accanto.

Cari Bilancia, siete in un periodo di transizione, volete cambiare pelle ma per farlo c’è bisogno di un grande coraggio che negli ultimi tempi vi è mancato. Ma siete stanchi di temporeggiare, la vita così monotona vi ha chiuso in una gabbia e volete soltanto respirare aria nuova. Se non potete cambiare il lavoro allora perché non provare a migliorarlo? Alcune cose potranno cambiare dall’autunno, mentre in amore dovreste essere pronti a dare qualche scossone per risvegliare la passione assopita.

Cari amici dello Scorpione, il vostro Ferragosto potrebbe nascondere qualche polemica sotto il finto strato di relax che volevate adottare per la giornata. Battibecchi come se non ci fosse un domani invaderanno la vostra privacy, anche il partner sembra voler mettere bocca su questioni spinose e non siete pronti ad affrontare quest’argomento.

Oroscopo Paolo Fox domani 15 agosto 2019 | Sagittario

Cari amici del Sagittario, avete uno schieramento di pianeti a vostro favore del tutto invidiabile. Con l’appoggio di Mercurio, Venere, Giove e Marte non potrete che godere di una giornata appassionante, darete il massimo in ogni cosa che farete, dovete soltanto evitare di chiudervi in voi stessi quando capita qualcosa che non vi piace.

Cari Capricorno, finalmente intravedete una luce in fondo al tunnel di disperazione che ha invaso la vostra vita di recente, il lavoro inizia a stancarvi e le vacanze sembrano essere sempre più lontane, motivo per cui dovreste approfittare della giornata di domani per rilassarvi e godervi un felice Ferragosto. L’amore è un vostro cruccio, potreste volere qualcosa di più dal partner ma avete paura di chiederlo.

Cari Acquario, se c’è un problema che vi turba perché non affrontarlo anziché temporeggiare? Ad esempio, se la vostra relazione è ferma a un punto da tempo, perché non smuoverla o lasciarsela alle spalle? Dovete capire se provare a recuperare quel che si può o tagliare i rami secchi e andare avanti senza guardarsi più indietro.

Cari Pesci, il Ferragosto è finalmente alle porte e prevede una giornata avvincente per voi, in particolare per coloro che vorranno dedicarsi all’amore a 360 gradi. Riscoprite la passione e lasciate da parte i problemi, il vostro partner gradirà. Non pensate più al passato, è tempo di guardare soltanto avanti.

