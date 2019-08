Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 14 agosto 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 14 AGOSTO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi mercoledì 14 agosto 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 14 agosto 2019 | Ariete, Vergine, Bilancia

Tra i segni positivi secondo Paolo Fox spicca l’Ariete che tra oggi e domani potrebbe infatti ricevere qualcosa in cambio per il proprio impegno. Nonostante l’insoddisfazione galoppante degli ultimi tempi, la fortuna ha finalmente deciso di girare a vostro favore.

Un altro segno fortunato è la Vergine. Cari amici, state vivendo un buon periodo astrale anche se l’insoddisfazione al momento è troppo grande da poter contenere, forse perché non vi sentite abbastanza apprezzati e stimati. Ma non lasciatevi buttare a terra, le delusioni si superano.

Giornata promettente anche per la Bilancia, Cupido è tornato e anche più forte di prima. Non abbiate timore se qualcuno busserà alla vostra porta, apritela con il migliore sorriso che avete da sfoderare, anche a qualche vecchia fiamma che si è pentita e ha deciso di tornare sui propri passi.

Nel pieno della sua frenesia, il Sagittario non saprà da dove partire per valorizzare al massimo la propria creatività. Anche per i Pesci arriva un po’ di fortuna da parte delle stelle, sia per quelli nel segno che lavorano che per quelli già in vacanza.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 14 agosto 2019 | I segni in “giornata no”

Giornata poco piacevole, quella di oggi, per il Toro che in vista di Ferragosto non perderà lo stato d’animo cupo, anzi, si accentuerà ancor di più. Vorreste la tranquillità, ma ci sono troppi ostacoli sulla vostra strada, quello che potete fare al momento è evitare di aggiungerne degli altri.

Anche per i Gemelli non sarà una giornata promettente, le stelle vi hanno voltato le spalle e vivrete qualche agitazione a lavoro, troppi pensieri affollano la vostra testa e, mentre a voi piace programmare e stimare le azioni future, i vostri colleghi sono già in ferie (chi con il corpo, chi con la testa).

Il Cancro è un po’ giù di corda, perché vorrebbe più stimoli e invece è bloccato in una fase statica, il Leone invece dovrebbe limitare i danni-

Giornata di tristezza per lo Scorpione, e non soltanto questa. Avvertite una certa pigrizia forse dettata da alcune scelte sbagliate che vi hanno privato della gioia di fare le cose.

Il Capricorno dovrà tenere conto delle spese eccessive accumulatesi durante il mese, mentre l’Acquario dovrà tenere a bada il nervosismo, troppa agitazione non fa bene al cuore.