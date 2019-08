Oroscopo Paolo Fox 14 agosto 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 14 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 14 agosto 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 agosto 2019 | Previsioni

Cari Ariete, secondo Paolo Fox tra oggi e domani potreste avere qualcosa in più grazie anche all’allineamento dei pianeti in vostro favore. Ultimamente avvertite una certa insoddisfazione dal punto di vista professionale e anche sentimentale, ma la fortuna sta girando a vostro favore, l’unico cruccio che avrete riguarderà le spese, in particolare quelle eccessive che sono sfuggite al vostro controllo. Sentimenti leggermente instabili.

Cari Toro, non sarà una giornata piacevole per voi. In vista del Ferragosto, il vostro stato d’animo è un tantino grigio, siete alla ricerca di tranquillità ma qualche ostacolo ha deciso di mettersi sulla vostra strada. Evitate i problemi, almeno quelli in più del necessario, ed evitate le complicazioni, soprattutto se date fiato alla bocca senza ragionare su quel che dite.

Cari amici dei Gemelli, le stelle non promettono un lieto fine per questa settimana. Ultimamente l’ambito professionale vi ha dato qualche pensiero di troppo, non avvertite un cambiamento forse perché questo è un periodo di magra, con le ferie nessuno ha voglia di pensieri complicati ma non è il vostro caso. Cercate di ricaricare le batterie perché da settembre si torna alla riscossa.

Potrebbero esserci dei cambiamenti radicali per voi entro la fine dell’anno, cari Cancro, ma questo non è il momento. State attraversando una fase statica e, con scarsi stimoli, la vostra creatività inizia a ribellarsi. Il lavoro non è sufficiente, per fortuna dalla vostra parte c’è la famiglia, l’amore. Coltivate di più le amicizie.

Cari Leone, Paolo Fox vi consiglia di non strafare quest’oggi ma di limitarvi semplicemente allo stretto indispensabile. Evitate stress extra e salvate i vostri neuroni, siate soprattutto prudenti tra oggi e domani e non trascurate il vostro fisico. Anche in amore è allarme rosso: tenete gli occhi aperti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, questo è un buon periodo astrale per voi ma le stelle non sembrano essere sufficienti a porre rimedio alla vostra profonda insoddisfazione, forse perché non vi sentite abbastanza capiti e apprezzati da chi vi sta attorno, tendete a chiudervi in voi stessi rigettando il confronto. Le delusioni si superano, non lasciatevi soffiare l’occasione giusta soltanto a causa del vostro orgoglio ferito.

Cari Bilancia, saranno due giornate interessanti dal punto di vista sentimentale, l’amore bussa di nuovo alla vostra porta secondo Paolo Fox, anche quelli passati. Le stelle sono dalla vostra parte, se di recente avete avuto una brutta esperienza con il partner, avrete modo di rimediare. L’unico disagio al momento è l’aspetto finanziario.

Cari amici dello Scorpione, queste non saranno delle giornate positive per voi, potreste avvertire una certa tristezza che vi accompagnerà anche in alcune scelte. La pigrizia ha preso il sopravvento, vorreste fare cose che invece non potete fare e questo vi butta giù di morale. L’insofferenza che state vivendo è contagiosa, il vostro partner avrebbe qualcosa da ridire.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, siete un segno frenetico nello zodiaco di quest’oggi e avete tanta voglia di fare in ogni ambito, date spazio alla creatività ma non eccedete negli altri campi, soprattutto in amore, perché state vivendo una situazione troppo instabile per sbilanciarvi troppo.

Cari Capricorno, badate alle spese perché questo non è un periodo economicamente forte per voi. D’accordo la vacanza, ma non potete spendere a destra e a manca come se non ci fosse un domani. Ma se è vero che le spese devono subire un arresto, l’amore invece pretende tanto e dovete dare il meglio di voi stessi.

Cari Acquario, sarà una giornata nervosa per voi, troppa agitazione non fa bene al cuore, così come le faccende in sospeso che vi stanno tormentando da troppo tempo. Siate cauti, non affrettatevi nelle decisioni da prendere, altrimenti l’agitazione cresce.

Cari Pesci, la giornata di oggi sarà molto positiva per quelli di voi che lavorano e per quei fortunati che sono già in vacanza e possono recuperare le energie perse durante l’anno. In ogni caso, se ci sono questioni in sospeso in ambito professionale questo non è il momento giusto per discuterne.

