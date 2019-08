Oroscopo di oggi 14 agosto | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 14 AGOSTO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di mercoledì 14 agosto 2019. L’oroscopo di TPI:

L’OROSCOPO DI OGGI DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI OGGI SECONDO PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI BRANKO DI OGGI

Oroscopo di oggi mercoledì 14 agosto 2019

Cari Ariete, il vostro altruismo ha deciso di farvi avvicinare a una causa non propriamente vostra ma che avete comunque deciso di supportare a vostro rischio e pericolo. Pare che quest’impegno vi priverà di molte energie, più di quanto preventivato, ascoltate chi vi vuole bene perché un consiglio saggio potrebbe essere prezioso.

I SEGNI FORTUNATI DI AGOSTO 2019 SECONDO FOX

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 12 al 18 agosto 2019

Cari Toro, siete precisi di natura e non vi concedete alcun errore in genere. Questa però sarà una giornata particolare, vorrete a tutti i costi la vostra indipendenza forse perché reduci da una settimana impegnativa o perché si sta avvicinando Ferragosto e quindi avvertite determinate esigenze.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI AGOSTO

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX 2019

Oroscopo di oggi 14 agosto 2019 | Gemelli

Cari amici dei Gemelli, dovreste imparare a guardare oltre i soliti recinti, la sicurezza potrebbe diventare monotona e vi imprigionerebbe in una scomoda routine dalla quale presto o tardi vorrete evadere. Potreste provare con qualche nuova attività o portare avanti qualche progetto ambizioso che un tempo non avreste mai messo in conto di attivare. Puntate in alto e non abbiate paura.

Cari Cancro, questa sarà una giornata piacevole per voi, nonostante Saturno vi sia contro. Non prestate attenzione alla sua influenza negativa, l’importante è mantenere la calma ed essere razionali quando bisogna prendere decisioni. Siate pazienti con chi vi vuole bene e anche nella vostra professione, raggiungere gli obiettivi non è mai stato così difficile come in questo periodo.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI AGOSTO 2019

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Cari amici del Leone, la Luna in Acquario opposta a Mercurio vi rende troppo competitivi, il lavoro potrebbe riservarvi qualche brutta sorpresa. Pur di primeggiare sareste capaci di qualsiasi cosa, anche a discapito degli altri, quindi fate attenzione perché il vostro comportamento potrebbe essere punito.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di oggi 14 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, non dovreste sprecare così tanto tempo con i pessimi investimenti. Tutte le energie perse finora non ve le darà indietro nessuno, i rapporti sono importanti e dovreste prestarci più attenzione. Imparate a tirare le somme e comprendere cosa funziona e cosa no della vostra vita.

Cari amici della Bilancia, un forte senso di giustizia vi pervade in questo mercoledì di agosto, volete difendere i più deboli e scagliarvi contro i bulli, forse perché un tempo avete vissuto determinate esperienze sulla vostra pelle. Vi calerete nelle veste di supereroi senza badare a niente e a nessuno e i vostri cari non potranno fare altro che ringraziare.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Cari amici dello Scorpione, questa è una giornata ribelle per voi, non avete voglia di seguire le regole, piuttosto preferite fare di testa vostra senza badare a spese, che potrebbero rivelarsi un tantino salate se riguardano il lavoro. Il vostro atteggiamento sarà dovuto alla voglia di riscatto, ultimamente avvertite una certa insoddisfazione, avreste bisogno di un bel cambiamento.

Oroscopo di oggi 14 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, la vostra vena polemica prenderà il sopravvento quest’oggi e non vorrete saperne niente, completamente senza filtri sarà pericoloso girarvi attorno soprattutto per quelli che vorranno parlarvi senza giri di parole. Non vi piacciono le bugie, quindi apprezzate sempre la verità, ma qualcun’altro potrebbe invece trovare pericolosa la vostra lingua biforcuta.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Cari Capricorno, dovreste fare un po’ di chiarezza nella vostra vita perché siete in una fase di stallo, completamente sobbarcati dai dubbi. A volte tagliare i ponti è necessario per poter andare avanti e magari ripartire da zero, non bisogna vederla come una sconfitta ma come una rinascita. Dovreste però prima di tutto capire cos’è che fa al caso vostro.

Cari Acquario, la giornata di oggi sarà importante per fare chiarezza su alcuni rapporti, non vi è del tutto chiaro dove vi collocate al momento, se nella sfera dell’amicizia o dell’amore, motivo per cui urge un confronto immediato e mettere nero su bianco i vostri sentimenti. Inutile prendersi in giro, se son rose fioriranno, ma se non sono rose allora bisogna potare e piantare dell’altro perché così avanti non si va.

Cari amici dei Pesci, questa è una giornata positiva per quelli nati sotto questo segno, le ferie incalzano e il meritato riposo finalmente arriva. Non temete, anche chi è al lavoro in questo periodo può godere di una maggiore tranquillità, forse proprio perché siete più liberi dall’oppressione dei vostri colleghi. Godetevela finché dura.

L’OROSCOPO DEL 2019

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo