L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Cancro

Cari Cancro, oggi siete felici perché c’è la luna piena: questa in Acquario è importante perché si forma nel settore della rinascita. È il giorno giusto per cambiamenti voluti o imposti dalle circostanze, ma alla fine necessari per la vostra crescita e carriera. La donna del segno oggi risplende, l’uomo pensa alle avventure. Ma occorre pensare anche agli affari di famiglia.

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Leone

Amici del Leone, che estate! Non solo dal punto di vista economico, ma anche in amore. Siete protagonisti nella vita professionale, sociale, eppure avvertite una certa agitazione nei rapporti con gli altri, provocata da Luna piena in Acquario. Non preoccupatevi, è utile anche questo: dal contrasto capirete con chi avete a che fare. In amore, ormai è chiaro: è la persona giusta.