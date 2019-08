Oroscopo Branko 14 agosto 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 14 AGOSTO 2019 – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 14 agosto 2019.

L’oroscopo di TPI di oggi

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox

I segni fortunati di oggi secondo Fox

Ariete

Amici dell’Ariete, in questa giornata in cui le stelle vi assicurano una più che discreta fortuna potete scegliere fra due opzioni: approfittare di questa fortuna soprattutto per quanto riguarda la vita privata, oppure rimanere fermi in un armonico relax con l’universo.

L’OROSCOPO DI AGOSTO 2019

I SEGNI FORTUNATI DI AGOSTO SECONDO PAOLO FOX

Toro Cari Toro, in questa giornata prefestiva avrete più di qualche faccenda da sbrigare e qualche problema da risolvere. Si tratta, però, di questioni passeggere e che entro sera avrete già dimenticato. Preparatevi a trascorrere un Ferragosto tra l’affetto dei familiari. L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 12 al 18 agosto 2019

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI AGOSTO

Oroscopo Branko 14 agosto 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, in queste giornate farete un incontro che potrebbe essere l’amore della vostra vita. Accendete i sensori e mostrate il vostro lato migliore, quello sensualmente rilassato, volto ad ascolto e comprensione. Sarà una fiamma molto facile da accendere quella della passione e che sarà destinata a non spegnersi.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX Cancro Cari Cancro, quasi tutti gli aspetti della vostra vita sono in impennata, in ripresa. Novità professionali interessanti tra stabilizzazioni e consolidamenti della vostra posizione. Siate pratici ora, le idee vi hanno portato fino a questo punto ma ora vanno messe un po’ da parte. COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO Leone Amici del Leone, qualche bega matrimoniale turberà questo giorno prefestivo facendovi passare la voglia di organizzare il Ferragosto. Tuttavia la discussione è destinata ad estinguersi così come un fuoco di paglia, quindi non temete per la vostra serenità di coppia. LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI Oroscopo Branko 14 agosto 2019 | Vergine Ci sono delle belle novità in arrivo, cari Vergine, se voi sarete abbastanza reattivi per coglierle al volo. Dovete farvi investire completamente da una forza rinnovatrice che vi porterà a fare nuovi progetti e a pensare anche a un trasferimento all’estero. L’OROSCOPO DEL 2019 Bilancia Cari Bilancia, se da una parte in famiglia c’è un bel po’ di maretta, dall’altra partner e amici vi stanno facendo vivere un Agosto davvero indimenticabile. La forza interiore che vi irradia il loro affetto è fondamentale. Ottime le questioni finanziarie. Scorpione Cari Scorpione, questa è l’estate delle novità amorose, dei nuovi incontri e degli innamoramenti istantanei. Siete il segno della passione e, se non la riversate nel lavoro, che non è l’aspetto più positivo della vostra vita in questo momento, dovete pur metterla da qualche altra parte. E non sarà certo uno sforzo. Oroscopo Branko 14 agosto 2019 | Sagittario In questi giorni i Sagittario ritrovano l’energia della giovinezza, il vigore dei sogni e delle speranze del passato e qualche vecchio desiderio irrealizzato. Insomma, non potete che sentirvi bene e compiere azioni che vi faranno restare con un sorriso stampato in faccia fino al prossimo autunno. Capricorno Amici del Capricorno, non abbiate paura di imporvi e far valere il vostro punto di vista. Se notate che qualcuno stia portando avanti male qualcosa che vi riguarda da vicino, fateglielo notare e tutelate i vostri interessi. Acquario Con la Luna piena nel segno ci si dovrebbe aspettare giornate positive, stravaganti, ricche si succosa novità. Eppure l’oroscopo di oggi, cari Acquario, prevede stasi, inazione, stabilità non voluta. E invita ad attendere fino al 18 per uno sblocco totale. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA Pesci Amici dei Pesci, anche se siamo nella metà di agosto, la più festiva e feriale dell’anno, riceverete qualche telefonata di lavoro a cui converrà rispondere e prestare attenzione. Le stelle prevedono buone proposte in arrivo che non turberanno il vostro relax, ma che ve lo faranno vivere con maggior felicità e soddisfazione.