New York Academy, il film: trama, cast e streaming

Chi ha un debole per i film drammatici basati sulla musica potrebbe trovare interessante questa proposta cinefila. New York Academy è un film sentimentale del 2016 diretta da Michael Damian.

Ma di cosa parla il film? E qual è il cast? E dove vederla in streaming? Vediamolo insieme.

New York Academy film | Trama | Cast

Ruby è una ballerina di danza classica, studentessa al Manhattan Conservatory of the Arts, che incontra Johnnie, un giovane violinista di talento, ed è subito colpo di fulmine.

Il ragazzo suona nelle stazioni della metropolitana della Grande Mela riuscendo così a racimolare qualche moneta per sopravvivere.

Unendo le forze e facendosi aiutare da un team di hip hop, i due trovano un modo per lavorare insieme e prepararsi ad affrontare un’audizione che potrebbe cambiare per sempre le loro vite.

Il cast è composto principalmente dai due protagonisti: Ruby è interpretata da Jeenan Kampa, una ballerina di danza classica anche nella vita reale (oltre che un’attrice) il cui talento ha colpito i produttori del film dopo aver visto uno speciale su NBC dedicato alla prima ballerina americana capace di entrare a far parte del corpo di ballo del prestigioso teatro russo Mariinsky.

Al suo fianco il talentuoso Johnnie è interpretato da Nicholas Galitzine, di origini londinesi che ha recitato al fianco del compianto Luke Perry nel film The Beat Beneath My Feet.

Nel cast anche Ian Eastwood (star di YouTube), Jane Seymour, Sonoya Mizuno, Richard Southgate e Paul Freeman.

New York Academy film | Streaming

Ma dove vedere il film? Distribuita al cinema nel 2016 da Eagle Pictures, la pellicola va in onda su Italia 1 in prima serata mercoledì 14 agosto 2019. Chi ama il genere non potrà perdersi questo film sentimentale, tutto quello che dovete fare è pigiare il tasto 6 del telecomando.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo grazie a MediasetPlay.