Morta Nadia Toffa, il messaggio commosso della famiglia: “Figlia, sorella, zia, ci resta il tuo amore”

Il messaggio della famiglia di Nadia Toffa

Nadia Toffa è morta ieri, 13 agosto, a 40 anni dopo avere lottato per quasi due anni contro un tumore. Sono tanti i messaggi che hanno lasciato colleghi, politici e fan in ricordo della conduttrice e inviata de Le Iene.

A dare l’annuncio della scomparsa è stata proprio la trasmissione di Italia 1 sui social: “E forse ora qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te, NON PERDE MAI. Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi. D’altronde nella vita hai lottato sempre”.

Morta Nadia Toffa, il messaggio sui social de Le Iene: “Niente per noi sarà più come prima”

Ora a parlare è la famiglia di Nadia Toffa che ha lasciato un commosso messaggio sul profilo Instagram ufficiale della giornalista accompagnato da una foto che la ritrae insieme alla madre, alla zia e ai nipoti.

“Eri uno scricciolo cazzuto, ma allo stesso tempo dolce”: il commosso ricordo di Giulio Golia per Nadia Toffa

Il ricordo della famiglia

“Cara piccola grande Nadia, figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell’ultima, la più difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi. Si spegne con te una luce calda, cristallina, ma rimane tutto l’amore che ci hai donato, resta ciò che hai costruito con tanta dedizione e determinazione per noi, per tanti. Siamo forti della tua forza. Già un angelo in vita, ora sei libera e serena nell’Amore più grande. Riscaldati dall’abbraccio di tutti”.

I funerali di Nadia Toffa saranno celebrati venerdì 16 agosto a Brescia, dal parroco simbolo della lotta nella Terra dei Fuochi

Morta Nadia Toffa: la malattia e le cure negli scatti della conduttrice de Le Iene su Instagram

Nadia Toffa, la camera ardente e i funerali

La madre ha accompagnato l’ingresso della salma della figlia Nadia Toffa, allestita a Brescia, città natale del noto volto televisivo, presso il teatro Santa Chiara. La camera ardente resterà aperta anche oggi fino alle 22. Il funerali saranno invece celebrati la mattina di venerdì 16 agosto nel Duomo di Brescia alle 10,30.

I funerali di Nadia Toffa saranno celebrati da Padre Maurizio Patriciello, parroco simbolo della lotta nella Terra dei Fuochi, di cui l’inviata delle Iene si era occupata con dei servizi. La Toffa per anni si è battuta per le popolazioni della Terra dei Fuochi, tra Napoli e Caserta, e di altri territori colpiti da disastri ambientali.