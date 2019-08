Mia Khalifa, l’ex pornostar rivela quanto ha guadagnato con il porno

Mia Khalifa ha raccontato la sua esperienza passata nel mondo del porno. Nell’intervista rilasciata alla scrittrice Megan Abbott su YouTube, l’ex pornostar ha voluto smontare il luogo comune secondo cui fare l’attrice hard assicuri guadagni economici da capogiro.

Fedez, Leone e la pornostar Mia Khalifa: “Oggi piangi, domani mi ringrazierai”

“La gente pensa che io stia guadagnando i milioni dal porno – ha dichiarato Mia Khalifa -. Completamente falso. In totale ho guadagnato circa 12mila dollari da quello e dopo non ho più visto un centesimo”.

“Aiuto, mi si è sgonfiato il seno!”: il nuovo decolté dell’ex pornostar ‘colpita e afflosciata’ da un dischetto di hockey

Mia Khalifa, classe 1993, è nata a Beirut, in Libano, ma si è trasferita negli Stati Uniti insieme ai genitori quando aveva sette anni. A 21 anni entra nel mondo del porno, ma ne esce nel 2016.

Tra i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare la carriera di attrice hard ci sono anche le minacce di morte che la giovane ha ricevuto dall’Isis dopo che ha indossato un hijab in alcuni video porno.

“L’Isis mi ha inviato minacce di morte – ha raccontato Mia Khalifa -. Hanno photoshoppato una mia foto su un corpo decapitato, tenendo la mia testa in mano dicendo che sarai la prossima, disgrazia musulmana. Allora io ho detto: ‘Meglio la mia testa che le mie tette, sono più costose’. Una settimana dopo però ho visto un’immagine di Google Maps del mio appartamento su Twitter e sono iniziate le paure. Ho vissuto in un hotel per due settimane e mi sono trasferita dopo aver potuto riunire le mie cose e trovare un nuovo posto. È stato molto più spaventoso questo della decapitazione di Photoshop“, ha concluso.

La 26enne, abbandonata la carriera nel porno, ha iniziato quella su Instagram. Anche se i suoi 29 film hard sono ancora tra i più visti su PornHub.

Bella Thorne alla regia: la sua opera prima sarà un film porno

Her & Him, il trailer del film porno diretto da Bella Thorne