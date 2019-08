Meteo temperature a Ferragosto: previsioni per il 15 agosto

Il Meteo segnala variazione delle temperature a Ferragosto: vi proponiamo qui le principali informazioni sulle previsioni del tempo per venerdì 15 agosto 2019.

Stando a quanto riporta il sito dell’Aeronautica Militare farà meno caldo del solito in tante zone d’Italia. Sono previste minime in calo su Emilia Romagna e al Centro Sud, compresa la Sicilia. Questa diminuzione sarà più marcate su Molise, Puglia e Basilicata. Ci sarà poi un lieve rialzo delle minime su aree del Centro Nord, in Piemonte e in Lombardia. Saranno stazionarie sul resto del Paese.

Per quanto riguarda le temperature massime, è poi prevista una diminuzione su Puglia, Basilicata, Calabria Ionica e Sicilia centro-meridionale. In aumento le massime invece su Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Meteo Ferragosto: temperature giù fino a 10 gradi

Stesse indicazioni sono state fornite dal sito Il Meteo, che ha evidenziato, per i giorni 14 e 15 agosto, che le diminuzioni maggiori delle temperature verranno registrate al Nord dove i termometri scenderanno dai precedenti 38-39 gradi a valori intorno ai 30 gradi: un calo dunque di quasi 10 gradi.

Il Meteo conferma che un calo significativo delle temperature a Ferragosto dovrebbe emergere anche al Centro, dove comunque verranno registrate punte oltre 30 gradi. Per quanto riguarda le variazioni si segnala in particolare che in Toscana e Umbria il termometro potrebbe far registrare i 31-32 gradi dai 38-39 gradi dei giorni scorsi.

Calo a Ferragosto anche del Sud dove le temperature perderanno sicuramente parecchi gradi attestandosi intorno ai 32-33 gradi. In tutte le regioni della penisola le temperature resteranno alte, ma il tempo sarà meno rovente, l’aria più respirabile.

Infine, il sito 3B, spiega che si prevede un lieve rialzo termico al Nord, soprattutto nelle città di pianura, un leggero ulteriore calo Centro Sud e sulle zone Alpine. I valori più elevati delle temperature a Ferragosto potrebbero essere rilevate a Bologna, Roma, Milano, Firenze.

Il dettaglio

Nel dettaglio Il Meteo indica per giovedì 15 agosto temperature comprese: tra i 15 e i 26 gradi a Torino, tra 17 e 28 gradi a Milano, tra 22 e 27 gradi a Venezia, tra 17 e 30 gradi a Bologna, tra 17 e 31 gradi a Firenze, tra 17 e 32 gradi a Roma, tra 22 e 31 a Napoli, tra 31 e 20 gradi a Bari, tra 34 e 20 gradi a Palermo, tra 21 e 30 gradi a Cagliari.

Il sito 3B indica per Ferragosto temperature comprese: tra 16 e 29 gradi a Torino, tra 19 e 29 gradi a Milano, tra 18 e 26 gradi a Venezia, tra 18 e 30 gradi a Bologna, tra 17 e 33 gradi a Firenze, tra 22 e 32 gradi a Roma, tra 22 e 30 gradi a Napoli, tra 22 e 28 gradi a Bari, tra 24 e 28 gradi a Palermo, tra 21 e 32 gradi a Cagliari.