Mentire per rimanere incinta

Sempre più donne nel Regno Unito ingannano gli uomini per rimanere incinta a loro insaputa: la tecnica consiste nel mentire.

Sono single e giovani, ma non rispondono ai criteri del servizio sanitario nazionale (Nhs) per usufruire in modo pressoché gratuito della fecondazione in vitro o di altri metodi per ricevere sperma e avere un bambino da “ragazze madri”.

E così si servono di metodi “naturali” e illegali.

Nel Regno Unito vengono chiamate “spurglars”, donne che “speronano” gli uomini per rimanere in cinta.

Victoria Beckett è una ragazza inglese di 29 anni, e ha raccontato la sua storia a un tabloid britannico.

Era disperata perché voleva un bambino, ma il fidanzato conosciuto quando era più piccola, con cui credeva di coronare il sogno d’amore, l’ha tradita con un’altra donna, e la loro storia è finita.

Così Victoria si è rivolta all’NHS, ma per il servizio sanitario non rispondeva ai criteri necessari ad accedere alla fecondazione assistita: troppo giovane per avere la priorità su altre donne, e single.

Trovare un donatore in modo privato le sarebbe costato circa 3mila euro, e per questo decide di ricorrere ad altri metodi.

Ha incontrato Tom, un ragazzo che rispondeva ai criteri per un padre ideale: alto, bello, intelligente, e ha deciso di dirgli che prendeva la pillola. Tom non aveva intenzione di intraprendere una storia seria o aver figli, ma a Victoria questo non importava, perché l’essenziale era rimanere incinta.

Spendono qualche notte insieme proprio nel periodo in cui Victoria è più feconda, e così la ragazza rimane incinta, felice di poter crescere un bambino, anche se da sola

Come lei tante altre “spurglars” ricorrono alla stessa tecnica pur di avere un figlio, gratuitamente, non preoccupandosi dell’assenza o presenza del papà.

Victoria ha dichiarato al rotocalco che non vede l’ora di avere un secondo bebé, e per questo non esclude di ricorrere in futuro allo stesso metodo: incontrare un uomo per fare sesso, mentirgli sui metodi anticoncezionali, e rimanere incinta.

