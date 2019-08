Liverpool Chelsea streaming live e diretta tv: dove vedere la finale della Supercoppa Europea 2019

LIVERPOOL CHELSEA STREAMING TV – Oggi, mercoledì 14 agosto, alle ore 21 alla Vodafone Arena di Istanbul (Turchia) si gioca la finale della supercoppa europea 2019 tra il Liverpool (vincitore della Champions League) e il Chelsea (vincitore dell’Europa League).

Un derby inglese che sarà seguito in tutto il mondo. La partita infatti sarà trasmessa da tantissimi canali televisivi in giro per il pianeta. Ovviamente anche in Italia.

Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming Liverpool Chelsea, finale della supercoppa europea 2019:

Liverpool Chelsea: dove vederla in diretta tv

Il match tra il Liverpool di Jurgen Klopp e il Chelsea di Frank Lampard si giocherà oggi, 14 agosto, alle ore 21 e verrà trasmesso in chiaro (gratis) su Canale 5 e via satellite su Sky Sport: canale Sky Sport Uno HD (201).

Liverpool Chelsea: dove vederla in live streaming

In streaming la partita sarà visibile su Sky Go e Mediaset Play. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti, che propongono questi eventi dal vivo, sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD. Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Liverpool Chelsea streaming: le probabili formazioni | Finale Supercoppa Europea 2019

Ma quali sono le probabili formazioni di Liverpool e Chelsea per la sfida di questa sera (14 agosto 2019)? Chi gioca? Di seguito i probabili undici scelti dai due allenatori, Klopp e Lampard:

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson: Fabinho, Henderson, Milner; Mane, Salah, Firmino.

All. Klopp

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Marcos Alonso; Kante, Jorginho, Barkeley; Pedro, Giroud, Pulisic.

All. Lampard

Liverpool Chelsea streaming: le quote

Secondo i bookmaker, il favorito per la vittoria della Supercoppa Europea 2019 è il Liverpool. La quota dei Reds (vincitori dell’ultima Champions League) raggiunge il suo massimo di 1.63 sul sito SNAI, mentre il 2 del Chelsea (trionfatori in Europa League) arriva a 5.89 su Planet Win. Ma vediamo insieme le quote nel dettaglio:

SNAI

1: 1.63; X: 4; 2: 5.25

Planet Win

1: 1.62; X: 3.85; 2: 5.89

Eurobet

1: 1.6; X: 4.1; 2: 5.5

Betway

1: 1.62; X: 4.2; 2: 5.75

Liverpool Chelsea streaming: le parole di Lampard

L’allenatore del Chelsea Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Liverpool. Queste le sue parole: “Dobbiamo essere pronti. È una coppa che il club vuole conquistare disperatamente. Non l’ho mai vinta, e molti giocatori della squadra non l’hanno mai fatto. Dobbiamo dare tutto”.

“Le finali si possono perdere, sono sempre molto difficili da giocare. Preparazione e fame sono ciò che serve per vincere una partita del genere”.

“Ogni calciatore deve essere consapevole dell’importanza della partita per questo club. Dobbiamo dare tutto. Sarà dura, ma non possiamo permetterci di uscire dal campo pensando di non aver dato tutto oppure di non esserci arrivati abbastanza pronti”.

Liverpool Chelsea streaming: le parole di Klopp

L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in vista della sfida contro il Chelsea. Queste le sue parole: “Alisson? L’infortunio al polpaccio lo terrà ovviamente fuori per un po’. Non voglio fare un prognosi esatta su quando tornerà, ma sicuramente non ci sarà mercoledì in Supercoppa contro il Chelsea. Ci vorranno sicuramente un paio di settimane e poi vedremo. Ho già letto di tempi di recupero molto lunghi come sei settimane, ma Alisson non ha mai subito molti infortuni nella sua carriera, quindi voglio aspettare ancora un po’ e vedere come reagirà”.

“Il Chelsea è una squadra interessante. Lampard ha dimostrato di saper fare un bel calcio con i Blues. Non so se Lovren (piace alla Roma, ndr) lascerà il Liverpool. Ora è fuori perché influenzato. Arbitro donna? Era ora, scelta intelligente da parte della Uefa. In Germania ho incontrato tanti arbitri donna”.

Liverpool Chelsea streaming: arbitro donna

La sfida tra Liverpool e Chelsea, valida per la supercoppa europea 2019, sarà diretta per la prima volta nella storia da un arbitro donna. La Uefa per il match ha infatti designato Stephanie Frappart, fischietto francese che di recente ha diretto la finale del mondiale di calcio femminile.

La Frappart sarà alla guida di un team tutto al femminile: verrà affiancata infatti dalle assistenti Manuela Nicolosi (Francia) e Michelle O’Neal (Repubblica d’Irlanda). “Ho detto in più occasioni che le potenzialità del calcio femminile sono infinite. Sono entusiasta che Stéphanie Frappart sia stata scelta per arbitrare la gara di Supercoppa UEFA di quest’anno insieme alle assistenti Manuela Nicolosi e Michelle O’Neal”, ha dichiarato il presidente UEFA Aleksander Čeferin.

