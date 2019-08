La principessa Sissi, il film: la trama, cast e streaming

Era il 1955 quando La principessa Sissi arrivava al cinema con protagonisti Romy Schneider e Karlheinz Böhm nei rispettivi ruoli di Elisabetta di Baviera (detta Sissi) e Francesco Giuseppe I d’Austria.

Si tratta del primo di una trilogia di film che raccontano della vita dell’imperatrice d’Austria Elisabetta di Baviera conosciuta ai molti semplicemente come Sissi.

Il primo film è seguito da Sissi, la giovane imperatrice nel 1956 e Sissi – Il destino di un’imperatrice uscito nel 1957.

Si tratta di una rappresentazione romanzata della vita dell’imperatrice, partendo dal fidanzamento per arrivare ai primi anni di matrimonio. Persistono diverse inesattezze storiche riguardo la vita della giovane donna nobile e dei suoi familiari, partendo dal titolo italiano. Elisabetta non fu una principessa, ma nacque duchessa in Baviera.

Vediamo insieme di cosa parla il film, qual è il cast che lo compone e dove vederlo in tv e in streaming.

La principessa Sissi film | Trama

Siamo a Baviera nel 1853 ed Elisabetta di Baviera è una duchessa di 16 anni che conduce una vita sperienzata a palazzo. Conosciuta come Sissi, la giovane nobile ama andare a cavallo e la natura. Sua madre riceve una missiva dalla corte imperiale di Vienna e sua sorella le intima di far sposare la figlia maggiore Elena con suo figlio.

Le donne dunque organizzano una visita a corte in modo che i due futuri piccioncini possano prima incontrarsi e conoscersi. Fino a che l’annuncio non sarà ufficiale, nessuno dovrà capire cosa sta succedendo ed è per questo che la madre decide di portare a corte anche Sissi, per depistare il pettegolezzo.

Arrivati a corte, Sissi incontra l’imperatore in modo del tutto bizzarro e non gli rivela di essere la sorella della sua futura sposa né tantomeno sua cugina.

I due si rivedono al ballo ufficiale dove l’imperatore Franz avrebbe dovuto sancire il suo matrimonio con la giovane Elena ma, anziché dare il bouquet alla ragazza, Franz sorprende tutti perché offre l’anello a Sissi.

Un matrimonio che colpisce in tanti e che diversi non approveranno.

Arriva una serie televisiva sulla Principessa Sissi e la royal family austriaca

La principessa Sissi film | Cast

Chi fa parte del cast del film storico? Vediamo Romy Schneider nelle vesti di Elisabetta di Baviera, detta Sissi. A interpretare invece l’imperatore Francesco Giuseppe I d’Austria è Karlheinz Böhm.

Al loro fianco vediamo tanti altri attori come Magda Schneider che interpreta la Duchessa Ludovica di Baviera (madre di Sissi), Uta Franz che interpreta la Principessa Elena di Baviera (sorella di Sissi), Gustav Knuth che interpreta il Duca Massimiliano Giuseppe in Baviera (padre di Sissi).

E ancora abbiamo Vilma Degischer che interpreta l’Arciduchessa Sofia di Baviera (madre di Francesco Giuseppe), Josef Meinrad nelle vesti del Maggiore di Gendarmeria Böckl, Erich Nikowitz che interpreta Arciduca Francesco Carlo (padre di Francesco Giuseppe) e Brigitte Treichler.

La principessa Sissi film | Streaming

Ma dove vedere La principessa Sissi? Il film viene mandato in prima serata su Rai 3 mercoledì 14 agosto 2019 per far fronte al Ferragosto imminente.

Il primo della trilogia dedicato alla duchessa di Baviera sarà disponibile in chiaro dalle 21:20 su Rai 3 al terzo canale del digitale terrestre. Chi vuole seguire il film in diretta streaming può utilizzare RaiPlay.