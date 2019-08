Kate Middleton è gelosa di Meghan Markle: cos’ha in più di lei

Le voci sulla presunta faida tra il principe William, Kate Middleton, Meghan Markle e il principe Harry si susseguono da mesi. I tabloid britannici esaminano ogni mossa della famiglia reale per confermare la teoria di una “guerra interna” a Buckingham Palace.

Anche se né William, Kate, Harry e né Meghan ammetteranno mai che c’è un problema tra di loro, le indiscrezioni sull’argomento non si arrestano. Tra le voci quella più insistente riguarda la presunta rivalità tra le due duchesse.

Secondo quanto dichiarano voci di corte, Kate Middleton sarebbe gelosa di Meghan Markle. Nello specifico, la duchessa di Cambridge avrebbe preso di mira la duchessa di Sussex perché possiede una precisa abilità che lei non possiede. Tanto importante per Kate da volerla trasmettere ai propri figli George, Charlotte e Louis.

Meghan Markle ha un’abilità che Kate Middleton non ha quindi, e la duchessa di Cambridge si sta assicurando che i suoi figli sviluppino questo talento.

Ma qual è questa qualità che fa gola a Kate Middleton che Meghan Markle possiede? Lo spagnolo. Meghan Markle, infatti, parla correntemente lo spagnolo grazie al suo percorso di studi, a uno stage che ha fatto presso l’ambasciata americana a Buenos Aires come addetto stampa junior e a un corso di lingua seguito a Madrid.

Anche se Kate in verità non avrebbe nulla da invidiare a Meghan in fatto di lingue. La duchessa di Cambridge infatti ha studiato l’arabo e l’italiano. Non utilizzandole però, Kate ha ammesso di non essere più in grado di parlarle.

Motivo per cui tiene molto al fatto che i figli imparino più lingue. Tra cui appunto lo spagnolo, come la zia Meghan.

