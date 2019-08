Juventus A Juventus B streaming live e diretta tv: dove vedere l’amichevole di Villar Perosa

JUVENTUS A JUVENTUS B STREAMING TV – Oggi, mercoledì 14 agosto 2019, alle ore 17 la Juventus giocherà la consueta amichevole in famiglia (Juve A contro Juve B) a Villar Perosa. Evento che da sessanta anni richiama tantissimi tifosi bianconeri a casa Agnelli, curiosi di vedere dal vivo la propria squadra a pochi giorni dal debutto in Serie A.

La partita di oggi potrebbe però prendere uno dei protagonisti più attesi: Maurizio Sarri. L’allenatore bianconero infatti è stato colpito ieri da un attacco influenzale che lo ha costretto a lasciare l’allenamento e oggi potrebbe non essere presente a Villar Perosa.

Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming Juventus A Juventus B:

Dove vedere Juventus A-Juventus B in tv

L’amichevole Juventus A Juventus B di Villar Perosa sarà visibile in esclusiva su Sky Sport (canali: Sky Sport Serie A e Sky Sport 251) a partire dalle ore 17.

Juve A Juve B: dove vederla in streaming

In streaming la partita Juve A Juve B sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti, che propongono questi eventi dal vivo, sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD. Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Juventus A Juventus B streaming: probabili formazioni

Quale sarà la formazione principale scelta da Maurizio Sarri per la sfida tra Juve A e Juve B? Il tecnico bianconero dovrebbe schierare la formazione tipo a parte qualche eccezione: Buffon potrebbe essere preferito a Szczesny e in difesa probabilmente Chiellini non verrà rischiato. Grande attesa poi per il debutto in bianconero di Ramsey, in attacco Dybala si gioca una maglia con Higuain. Ballottaggio anche tra Bernardeschi e Douglas Costa. Di seguito la probabile formazione:

JUVENTUS A: (4-3-3) Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Juventus A Juventus B streaming: come raggiungere Villar Perosa

Le auto avranno la possibilità di entrare in paese attraverso i due varchi esterni del Comune, fino alle ore 15. Non servirà essere muniti di biglietto o dimostrare di essere residenti.

Previsto il blocco della circolazione soltanto nel caso in cui dovessero essere occupate tutte le aree parcheggio disponibili. Via Nazionale (la statale 23), nel tratto compreso tra la società operaia e viale Agnelli, sarà resa pedonale per l’intera giornata a partire dalle 13 come tutta la zona del campo sportivo.

L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 14.

Juve A Juve B dello scorso anno

Come è andata la sfida tra Juve A e Juve B della scorsa stagione? Ecco la sintesi completa con tutti i gol della partita in cui i tifosi bianconeri videro per la prima volta dal vivo (in maglia bianconera) Cristiano Ronaldo: