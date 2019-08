Jova Beach Party a Montesilvano

Il Jova Beach Party a Montesilvano il 7 settembre: è l’ipotesi su cui si sta lavorando in Abruzzo dopo il “no” definitivo del Comune di Pescara. La città doveva essere la location alternativa per la località di Vasto.

Oggi c’è stata la prima riunione in Questura a Pescara. Il Questore Francesco Misiti ha incontrato il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, condividendo i primi aspetti organizzativi ed alcune problematiche che saranno dettagliatamente esaminate durante i prossimi ed imminenti tavoli tecnici. Presenti anche il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Marco Riscaldati, e il primo dirigente della Polizia di Stato, Lucianna Colopi,

“Con spirito propositivo e di massima collaborazione, le istituzioni demandate all’ordine e alla sicurezza pubblica si sono già messe al lavoro per cercare di garantire lo svolgimento dell’evento”, spiega la nota.

L’inchiesta sul concerto annullato di Vasto

Intanto, il Jova Beach Party di Vasto annullato è finito al centro di un’inchiesta. La Procura di Vasto ha aperto un fascicolo, per ora intestato ad ‘atti relativi’, sulla vicenda del concerto saltato di Jovanotti a Fosso Marino. Si tratta di un atto dovuto dopo le varie denunce e per il momento, in attesa delle indagini, non risulterebbero né indagati né ipotesi di reato.

I biglietti del Jova Beach Party

L’organizzatore comunicherà, entro il 22 agosto, se la data di Vasto verrà recuperata il giorno 7 settembre in una location dell’Abruzzo.

I biglietti per la data di Vasto del Jova beach Party, nel caso in cui non si trovi una location alternativa, saranno validi per la data di Milano Linate del prossimo 21 settembre. A renderlo noto è lo staff di Ticketone.it.

I rimborsi, invece, saranno effettuati solo a partire dal 22 agosto. Sarà inviata una nuova comunicazione ai possessori dei biglietti, con tutti i dettagli relativi alle modalità per ottenere il rimborso e alla eventuale data di recupero.