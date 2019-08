Harry Styles scelto dalla Disney per interpretare il Principe Eric ne La Sirenetta, ma l’attore rifiuta

Harry Styles, il noto cantante degli One Direction, è stato scelto da Disney per interpretare il principe Eric nel già tanto chiacchierato remake de La Sirenetta. A poche ore dall’annuncio, però, c’è stato un clamoroso dietrofront. Harry Styles non soltanto non avrebbe firmato il contratto d’esclusiva, ma avrebbe addirittura rifiutato la proposta.

Non reciterà dunque al fianco della contestatissima Halle Bailey, l’attrice scelta dalla Disney per interpretare la romantica Ariel.

L’interesse per Harry Styles come Principe Eric circolava in rete già da settimane, ma l’amatissimo cantante inglese ha rifiutato l’incarico. Mentre i giornali di tutto il mondo diffondevano la notizia del nuovo principe in casa Disney, dall’altra parte c’è stato completo silenzio stampa: poi sono arrivate le prime modifiche, l’utilizzo dei condizionali da parte dei giornalisti e cambi di titoli agli articoli. Infine, la conferma: niente Eric per Harry Styles.

Secondo alcune indiscrezioni, pare che sia stato proprio l’ex leader degli One Direction a rifiutare il ruolo. Non è chiaro cosa abbia spinto l’attore – che abbiamo già visto al cinema grazie a Dunkirk – a declinare gentilmente l’offerta, soprattutto perché Harry Styles si è sempre dimostrato interessato al progetto del live action de La Sirenetta e alla produzione della Disney in senso generale.

Cosa sappiamo del remake de La Sirenetta?

Ma niente è perduto: dopo il rifiuto, Disney va avanti ed è già alla ricerca di un nuovo principe Eric che possa affiancare la sua sirenetta, interpretata da Halle Bailey.

A interpretare la crudele Ursula invece potrebbe essere Melissa McCarthy, volto amato e conosciuto in particolare per Una mamma per amica ma che negli ultimi anni ha saputo rivendersi anche al grande schermo. Al momento non vi è alcuna conferma sul suo coinvolgimento nel live action Disney, ma il suo nome è quello più quotato.

La Sirenetta sarà portata sul grande schermo dalla regia di Rob Marshall e dalla scrittura di David Magee. Con questo live action potremo ascoltare alcune canzoni originali del classico d’animazione del 1989, ma anche nuovi brani composti da Alan Menken.