Gossip news: le ultime notizie di oggi 14 agosto 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, mercoledì 14 agosto, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

-SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI CLICCA QUI-

Gossip news: Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la prima intervista di coppia

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme: “Abbiamo già sbagliato, ora vogliamo stare insieme per sempre”, le loro parole in esclusiva al settimanale Oggi (in edicola) nella loro prima intervista di coppia. “Gravidanza? Work in progress, lavori in corso”.

Kate Middleton gelosa di Meghan Markle: c’è una cosa che sa fare meglio

Le voci sulla presunta faida tra il principe William, Kate Middleton, Meghan Markle e il principe Harry si susseguono da mesi. I tabloid britannici da tempo esaminano ogni mossa della famiglia reale per confermare la teoria di una “guerra interna” a Buckingham Palace. Secondo quanto dichiarano voci di corte, Kate Middleton sarebbe gelosa di Meghan Markle.

L’ARTICOLO COMPLETO

Gossip news: Taylor Mega nuda con Erica Piamonte. La foto seno contro seno nudo infuoca i social: “È lesbica?”

Taylor Mega torna a far parlare di sé. L’ex concorrente del reality show L’Isola dei Famosi ha pubblicato una foto decisamente hot su Instagram. Taylor Mega è quasi nuda. Si mostra in topless insieme all’amica intima Erica Piamonte, ex concorrente del Grande Fratello 16.

L’ARTICOLO COMPLETO

Il parto in ipnosi che ha conquistato Kate e Meghan arriva anche in Italia

Il parto in ipnosi arriva all’ospedale Mauriziano di Torino dall’autunno prossimo.

L’ARTICOLO COMPLETO

TUTTE LE NOTIZIE DI GOSSIP