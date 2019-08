Fabio Rovazzi nell’Area 51 insieme alla fidanzata Kokeshi: la coppia bloccata dai militari

Disavventura piuttosto bizzarra per Fabio Rovazzi, in questi giorni in vacanza negli Stati Uniti insieme alla fidanzata Karen Rebecca Casiraghi, popolare youtuber conosciuta con il nome d’arte di Kokeshi. La coppia ha pensato bene di fare una visita alla famosa Area 51, la zona militare top secret che secondo alcune teorie complottistiche custodirebbe i resti e i segreti degli alieni.

Rovazzi e Karen, però, si sono avvicinati troppo a uno degli ingressi della base, tanto da aver richiamato l’attenzione dei militari lì presenti che che hanno importo loro di andarsene immediatamente. Una curiosa disavventura che il cantante ha subito immortalato sul suo profilo Instagram.

Nelle stories, infatti, i due mostrano inizialmente un cartello con scritto Extraterrestrial Highway, mentre poi Rovazzi esclama: “Ho come l’impressione che ci siamo!”. Successivamente la coppia ha immortalato un velivolo non identificato che poi sembra sparire nel cielo. Che si sia trattato davvero di un Ufo?

Nelle stories successive, Rovazzi riprende di nascosto l’ingresso dell’Area 51, e spiega: “Non ho filmato bene l’ingresso, dopo capirete perché. Siamo andati un po’ troppo oltre”. Dopo il momento di suspance, il cantante ha raccontato ai fan: “Volevamo fare la foto col cartello ‘non oltrepassare, area top secret’, ma abbiamo sbagliato qualcosa e siamo arrivati davvero davanti all’Area 51. I militari dell’Area 51 ci hanno urlato dagli speaker di andarcene via. Sono uscite tipo venti telecamere e una si è posizionata sopra alla nostra macchina”, ha spiegato Rovazzi visibilmente agitato. “Sono sconvolto, ho appena rischiato di essere sparato male”, ha concluso.

Il video della canzone di Rovazzi “Senza pensieri”