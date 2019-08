Elementary, le anticipazioni della quarta puntata in onda il 14 agosto 2019 su Rai 2

Anche questo mercoledì tornano le avventure investigative di Sherlock e Watson in Elementary, ma quali sono le anticipazioni della quinta puntata? L’interpretazione moderna dei due celebri investigatori inglesi vede nei rispettivi ruoli dei due amati personaggi un uomo e una donna, Jonny Lee Miller e Lucy Liu.

Tutto quello che c’è da sapere su Elementary

Quali sono gli episodi di questa sera, 14 agosto 2019? Vediamo insieme le anticipazioni della quarta puntata di Elementary.

Elementary anticipazioni | Quinta puntata

Cosa succede questa sera? Vediamo come al solito Elementary scorporata la puntata in due parti.

La prima è intitolata “Un fiuto speciale” e vede i due protagonisti collaborare su un caso delicato. Watson e Sherlock devono capire se un killer dormiente è tornato in azione o se in giro c’è un suo replicante.

Il fattore scatenante è dato dall’omicidio di una scultrice a New York City e il rapimento del suo pastore tedesco. Dalle indagini salterà all’occhio che l’omicidio della donna è stato soltanto un effetto collaterale perché l’assassino voleva soltanto il cane, addestrato dalla polizia ed esperto nel fiutare marijuana. L’assassino ha intenzione d’impadronirsi di un carico di droga spedito su un vagone di un treno merci.

Watson inoltre sospetta che il suo caro collega investigatore gli stia nascondendo qualcosa riguardo Odin Reichenbach, un ricco magnate dell’High Tech.

Nella seconda puntata di Elementary di questa sera, 14 agosto 2019, vediamo odin Reichenbach contattare direttamente Sherlock e Joan per offrire loro la possibilità di collaborare al suo fianco nella sua battaglia contro il crimine.

Odin vuole testare il suo sistema per prevenire i crimini e la prima cavia è Wesley Conrad, un professore che avrebbe risentimento nei confronti di un regista il quale ha utilizzato una sua ricerca per girare un documentario e per questo verrebbe punito dal professore stesso. Così, prima che qualcuno possa farsi male, Odin vuole neutralizzare Wesley.

Sherlock e Joan hanno paura che il ricco magnate possa prendere misure drastiche prima di riuscire a portare a termine il loro compito.

Elementary torna in prima serata, mercoledì 14 agosto 2019, su Rai 2 con la quarta puntata.