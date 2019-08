De Rossi-Boca Juniors: esordio con gol per il centrocampista

Esordio quasi perfetto per Daniele De Rossi. L’ex centrocampista della Roma nella notte italiana ha giocato la sua prima gara ufficiale con la maglia del Boca Juniors. Prima apparizione contro l’Almagro (club di seconda divisione) impreziosita da un gol e una buona prestazione. Dopo la sua sostituzione però il club di Buenos Aires si fa pareggiare e viene poi eliminato ai rigori (3-1) dalla coppa nazionale.

Come è andata la partita

L’allenatore del Boca Alfaro ha schierato De Rossi come “numero cinco”, il mediano classico, con il giovane Nicolas Capaldo (21 anni) al suo fianco. E l’italiano (Tano, per i tifosi gialloblu) diventa subito il padrone del centrocampo: tantissimi passaggi e pochissimi errori.

Al 18′ minuto, De Rossi sorprende la difesa dell’Almagro con un assist perfetto per Salvio che va in gol: rete annullata per fuorigioco. Al 28’, dopo il calcio d’angolo tirato da Mac Allister, De Rossi scappa dalla marcatura di Benitez e segna di testa quasi sotto porta.

Esplode lo stadio: “Ole, ole, ole, ole, Tano, Tano!”, canta la Numero 12. Boato che DDR ripaga con una scivolata delle sue: ammonito ma altra ovazione. Al 42’ altro tackle contro Benitez, lo stadio esplode come fosse stato segnato un gol.

Nella ripresa cambia tutto. Zarate spreca sotto porta e l’Almagro si riversa in avanti con coraggio. Al 76′, come prestabilito, De Rossi viene sostituito: ovazione da parte dei 25 mila tifosi xeneizes che sono allo Stadio Unico di La Plata. La serata “perfetta” però viene rovinata appena 5 minuti dopo: il suo sostituto, Jorman Campuzano, fa un pasticcio con Junior Alonso e il Burrito Martinez si trova il pallone davanti alla porta libera. Pareggio e sorpresa.

Si va quindi ai calci di rigore: il Boca segna appena un gol (Tevez) su 4. L’Almagro ne fa 2 e passa il turno. Boca eliminato e festa rovinata per De Rossi.