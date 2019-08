Il gioco pericoloso del bambino, i genitori distratti

Il bambino di tre anni rischia la vita per un gioco pericolosissimo di cui i genitori non si accorgono perché si stanno riprendendo per pubblicare una stories su Instagram. La mamma poi pubblica il video su Instagram e scatena l’ira degli utenti del social.

La scena è questa: la coppia si riprende mentre lei salta in braccio a lui, con un effetto di Instagram che riempie la sequenza di cuoricini. Sul piano più alto di un letto a castello c’è il loro bambino di tre anni che, divertito per il gioco dei genitori, decide di imitarli e si tuffa. Atterra malamente sul materasso posato a terra, rotola con una strana torsione del collo. Il bimbo rischia la vita senza che i genitori interrompano le loro riprese.

Solo per miracolo, è salvo.

Le polemiche sui social per il bambino che rischia la vita

I genitori, Sveta e Andrei Pineapple, per tutta la durata del video non si accorgono di quello che ha appena fatto il figlio, Gabriel Bonor, tre anni. Solo quando hanno rivisto il video al rallentatore hanno capito cosa hanno rischiato. Ciò nonostante, la coppia che vive nella città di Ekaterinburg, in Russia, ha deciso di pubblicare il video ed è stata travolta dalle polemiche.

Una valanga di commenti di persone che hanno attaccato i genitori irresponsabili sono arrivati nel profili della madre, Sveta, utente molto conosciuta

Decine di persone hanno attaccato i genitori, dicendo loro di aver messo a rischio la vita del figlio, ma Sveta, molto conosciuta sui social ha replicato: “I nostri genitori non avevano smartphone, ricordo molto bene come sono volata dagli armadi sul letto. Ma la cosa peggiore è stata da una sedia all’altra sedia, poi sul tavolo e poi ho volare fino a rompermi un sopracciglio”.

