Bella Thorne, il suo primo film da regista sarà un porno

L’annuncio è fresco di giornata. L’attrice Bella Thorne vuole vivere un’esperienza da regista e la sua opera prima sarà un film porno prodotto da Pornhub.

L’ex star della Disney ha completamente messo da parte gli anni della gioventù (sono passati diversi anni da quando ha interpretato Cece Jones nella serie A tutto ritmo di Disney Channel) e passerà dietro la telecamera per il suo primo film da regista.

Una scelta particolare, arrivata in modo diverso rispetto al principio: “La mia idea iniziale era quella di creare un film horror natalizio, invece ho realizzato un film molto bello ed etereo”, ha dichiarato la giovane attrice senza aggiungere “pornografico”.

Bella Thorne | La sua opera prima per Pornhub

Il film s’intitola Her & Him, fa parte della serie di produzioni originali di Pornhub “Visionaries Director” e vede come protagonisti Abella Danger e Small Hands, due nomi conosciuti nel mondo a luci rosse. Secondo la regista, il film esplorerà la relazione tra uomo e donna nella lotta per il predominio.

L’opera prima di Bella Thorne è “una rappresentazione moderna e sessualmente esplicita di due amanti che nutrono uno sfrenato desiderio sessuale l’uno nei riguardi dell’altra”, ha dichiarato il vicepresidente di Pornhub, Corey Prince, che poi ha aggiunto: “Potrei definirlo simile a Romeo e Giulietta”.

La parte più divertente di girare un film porno? Per la Thorne è stata sicuramente l’esperienza sul set, diverso rispetto a quelli a cui è stata abituata sin da piccola.

“L’ambiente è piuttosto stimolante, le riprese sono state la parte più interessante perché su quel set era tutto così reale. Forse qualcuno si sentirà a disagio e mi dispiace per chi pensa che il porno sia una cosa scomoda, ma in questi casi la sola cosa che mi importa è che il disagio di qualcuno non si trasformi in un pregiudizio generale”, ha spiegato l’emergente regista che porterà il suo primo film all’Oldenburg Film Festival, che animerà la Germania dall’11 al 15 settembre 2019. Chi dispone di un abbonamento Pornhub Premium potrà visionare il film negli stessi giorni del Festival.

Oltre a Bella Thorne, hanno aderito alla serie di “Visionaries Director” anche i rapper Brooke Candy e Young M.A.

