Bella Thorne, arriva il trailer del suo film porno, il primo in qualità di regista

Dopo la notizia, arriva anche il trailer. Il film che vedrà per la prima volta alla regia Bella Thorne s’intitola Her & Him ed è prodotto da Pornhub; l’attrice ha così deciso di esordire nel ruolo di regista con un film porno accettando la proposta di una delle piattaforme a luci rosse più famose al mondo aderendo alla sezione “Visionaries Directors”.

Protagonisti del film e del trailer qui riportato vediamo due volti ben conosciuti del mondo pornografico: Abella Danger e Small Hands sono infatti l’uomo e la donna che animeranno la trama di Her & Him, un uomo e una donna che lottano per il predominio nella coppia senza poter resistere al desiderio sessuale che provano l’uno nei confronti dell’altra.

“La mia idea iniziale era quella di creare un film horror natalizio, invece ho realizzato un film molto bello ed etereo”, così l’ha definito Bella Thorne, attrice nata in casa Disney e allontanatasi lentamente da quel mondo a tratti fiabesco.

Nel trailer l’aria natalizia c’è, così come l’atmosfera leggermente horror, ma la clip non è a prova d’adulto come invece ci si aspettava, considerando l’investimento di Pornhub.

Cosa vediamo nel trailer del film di Bella Thorne? Il protagonista, aprendo una pagina di Google, vede l’ultima ricerca effettuata dalla fidanzata: come uccidere il fidanzato e farla franca. A quel punto scatta la lotta alla sopravvivenza e il ragazzo decide di armarsi con tanto di coltello da cucina ma, con l’arrivo della fidanzata in lingerie sexy e fare aggressivo, viene prontamente distratto dall’obiettivo.

L’opera prima di Bella Thorne è “una rappresentazione moderna e sessualmente esplicita di due amanti che nutrono uno sfrenato desiderio sessuale l’uno nei riguardi dell’altra”, ha dichiarato il vicepresidente di Pornhub, Corey Prince, che poi ha aggiunto: “Potrei definirlo simile a Romeo e Giulietta”.