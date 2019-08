Mario Balotelli al Brescia, il clamoroso ritorno di Super Mario in Serie A | Calciomercato

Mario Balotelli sta per fare ritorno in Serie A. L’indiscrezione di calciomercato si fa sempre più consistente, tanto che ormai la trattative sembra essere a un passo dalla chiusura definitiva. Balotelli andrà al Brescia, la squadra della sua città appena tornata nella massima serie del calcio italiano.

La trattativa con l’Olympique Marsiglia è ormai alla stretta finale, e nelle prossime ore potrebbero arrivare le firme. D’altronde l’accordo con il calciatore, e con il suo agente Mino Raiola è raggiunta, per cui ormai manca solo l’ufficialità.

Spazzata dunque la concorrenza del Flamengo, la squadra brasiliana che aveva proposto a Balotelli una ricca offerta. Super Mario, però, ha preferito fare ritorno a casa, e non ha potuto dire no alla chiamata del suo Brescia.

Una scelta romantica, dunque, ma non solo. Con la maglia del Brescia, infatti, Mario Balotelli spera di riconquistare la fiducia del ct Roberto Mancini, e sperare in una convocazione in vista dell’Europeo del 2020. Sull’attaccante c’erano anche altre squadre di Serie A, come Verona e Fiorentina, ma alla fine sembra averla spuntata proprio la società del presidente Cellino.

Balotelli firma un contratto di 3 anni e percepirà uno stipendio netto di 2 milioni di euro a stagione come parte fissa alla quale andranno ad aggiungersi bonus per un totale di 500 mila euro.