Ascolti tv ieri sera 13 agosto 2019 | Dati Auditel | Share | Grand Tour | La guerra dei Roses | Spirito libero

Nuovo giorno, nuova battaglia per gli ascolti tv: chi avrà vinto questa volta? Quale sarà stato il programma più visto di martedì 13 agosto?

Più che una guerra per decretare il migliore, quella di quest’estate è una questione di sopravvivenza. Le proposte televisive non allettano più il pubblico, non come accade nella stagione autunnale, motivo per cui Rai e Mediaset ogni tanto cadono nel circolo vizioso delle repliche e dei vecchi film.

Rai 1 nella giornata di ieri proponeva la seconda puntata del nuovo programma con Lorella Cuccarini, Grand Tour, mentre su Rai 3 è andato in onda un vecchio film diretto e interpretato da Danny De Vito, La guerra dei Roses. Su Canale 5 è stato trasmesso un nuovo episodio di Spirito libero, mentre su Italia 1 il pubblico veniva intrattenuto dai nuovi episodi di Chicago Fire.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti tv di martedì 13 agosto 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv | 13 agosto 2019 | Martedì | Chi ha vinto la serata

Rai1 con Grand Tour è stato battuto, nella serata televisiva di martedì 13 agosto, dalla serie Spirito Libero: se infatti la nuova puntata del programma condotto da Lorella Cuccarini ha conquistato 1.429.000 e il 9.2% di share, Canale 5 con Spirito Libero ha invece radunato un pubblico di 1.724.000 spettatori (11.8% di share).

Su Rai2 Hawaii Five-0 lo hanno guardato in 811.000 (5.6% di share), mentre su Italia 1 Chicago Fire è piaciuto a 1.091.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 andava in onda il Tg3 Speciale che ha segnato 753.000 spettatori (share del 4.6%), mentre su Rete4 Lo Squalo lo hanno guardato in 825.000 (con il 6.1% di share). Su La7 In Onda Prima Serata ha ottenuto 971.000 spettatori con uno share del 6.1%, mentre su TV8 Ip Man 3 ha registrato uno share del 2.8% con i suoi 422.000 spettatori. Infine sul Nove Genova – Il Giorno più Lungo è stata la scelta di 367.000 spettatori (2.3%).

Access prime time | Auditel ieri sera

Solo una manciata di telespettatori di differenza questa volta tra Rai1 e Canale 5, per quanto riguarda la fascia di access prime time: Techetechetè ha infatti ottenuto 2.737.000 spettatori con il 16.4% di share, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint ha visto una media di 2.706.000 spettatori all’ascolto con uno share del 16.5%.

Su Rai2 Tg2 Post ha guadagnato uno share del 6.4% con i suoi 1.071.000 spettatori, mentre su Italia1 CSI ha registrato 783.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Non ho l’Età lo hanno guardato in 491.000 (3% di share), mentre su Rete4 Stasera Italia ha avuto un pubblico di 873.000 individui all’ascolto (5.4%) nella prima parte e 1.114.000 (6.6%) nella seconda.

Su La7 In Onda è stato la scelta di 1.298.000 spettatori (7.8%), mentre su TV8 4 Ristoranti lo hanno visto in 480.000 (2.9% di share). Infine, sul Nove, Cucine da Incubo ha radunato 183.000 spettatori (1.1% di share).