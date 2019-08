American Ultra, tutto sul film: trama, cast e streaming

American Ultra è un film del 2015 diretto da Nima Nourizadeh, un regista iraniano naturalizzato britannico la cui opera prima è stata Project X – Una festa che spacca nel 2012: American Ultra è il suo secondo film e in Italia è arrivato nel 2016.

Di cosa parla American Ultra? Qual è la trama? E chi fa parte del cast? E dove vederlo in streaming? Vediamolo insieme.

American Ultra film | Trama

American Ultra racconta di Mike, che vive con la sua fidanzata Phoebe in una piccola cittadina americana, Liman. Il suo passatempo preferito è l’abuso (abbondante) di sostanze stupefacenti, ma c’è da dire che a sua insaputa Mike è anche un agente super addestrato e letale. La verità è che Mike è l’unico sopravvissuto del progetto MKULTRA, un programma clandestino condotto dal governo e incentrato sugli esperimenti sugli esseri umani. L’agente Adrian Yates ha il compito di eliminare Mike in quanto mina vagante, ma il ragazzo non è consapevole delle proprie abilità al punto da trascorrere la vita come un semplice cassiere presso un distributore di benzina.

Il passato torna a bussare alla sua porta e Mike scoprirà di essere immischiato in un’operazione governativa mortale. Per poter sopravvivere, sarà costretto a tirar fuori l’eroe sepolto dentro di sé grazie anche all’intervento di chi vuole ancora proteggerlo all’interno del governo.

American Ultra film | Cast

Ma chi fa parte del cast del film? Come protagonisti vediamo Mike e Phoebe, due innamorati costretti ad affrontare le forze nemiche del governo americano. A interpretare i due poveri sventurati sono Jesse Eisenberg e Kristen Stewart.

Il primo è conosciuto per aver recitato in diversi film come Il calamaro e labalena, Benvenuti a Zombieland, The Social Network e Cafè Society. La seconda invece, oltre a quest’ultimo film dove recita da protagonista, l’abbiamo conosciuta per essere stata la protagonista della saga di Twilight, ma da allora ne ha fatta di strada mettendosi alla prova con tante pellicole come Sils Maria, Still Alice, Personal Shopper e Charlie’s Angels.

Nel cast compaiono anche Walton Goggins, Topher Grace, Connie Britton, John Leguizamo, Bill Pullman, Tony Hale, Michael Papajohn, Teri Wyble e Nash Edgerton.

American Ultra film | Streaming

Ma dove vedere American Ultra? Il film viene proposto in prima serata su Rai 4 mercoledì 14 agosto 2019.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite RaiPlay. Tutto quello che dovete fare è accedere alla piattaforma streaming tramite smartphone, tablet o computer e registrarvi.