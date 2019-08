Adam Brody e Rachel Bilson, Summer e Seth di The O.C. di nuovo insieme: la reunion in aeroporto

Dodici anni dopo il grande finale di The O.C., Summer e Seth si rincontrano in aeroporto a New York. Rachel Bilson e Adam Brody, i due attori che hanno dato vita a due personaggi amatissimi dal pubblico del piccolo schermo, hanno mandato in delirio i fan con uno scatto che li ritrae insieme come se non fosse passato neanche un istante dall’ultimo episodio di The O.C.

Con il simbolico hashtag #californiaherewecome aggiunto alla foto (che riprende la sigla della serie televisiva), Rachel Bilson ha regalato ai suoi follower un tuffo nel passato in compagnia del suo braccio destro.

The O.C. è una serie televisiva che ha animato i piccoli schermi nel primo decennio del 2000 (precisamente dal 2003 al 2007) e ha raccontato la vita a Orange County tramite diversi punti di vista: Ryan è un ragazzo dal passato difficile che si trasferisce in casa Cohen per ripartire da capo ed è proprio lì che incontra sia Marissa Cooper (ragazzina viziata con qualche problema sentimentale) e Seth Cohen, nerd nell’animo da sempre e perdutamente innamorato di Summer Roberts, la tipica ragazza popolare della scuola.

Quella che era un’improbabile coppia è diventata forse una delle preferite dei fan nella storia della televisione: Seth e Summer hanno saputo emozionare tantissimi fan, molto più della coppia protagonista, e a distanza di anni sono ancora ricordati con grande affetto.

Non stupisce, dunque, la complicità degli attori dodici anni dopo aver messo un punto alla storia di Seth e Summer. Rachel con la lingua sbarazzina e Adam con qualche anno in più, ma nel cuore ancora fermi a Orange County.

Sapevate che i due attori hanno intrattenuto una relazione davanti e dietro le telecamere? La loro storia d’amore è durata tre anni, dal 2003 al 2006. Attualmente, Adam Brody è sposato con Leighton Meester mentre la Bilson si è lasciata da qualche anno con Hayden Christensen.

