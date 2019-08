Stasera in tv 13 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 13 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 13 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 13 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechetè

22:30 – Grand Tour – Val d’Ossola

Torna l’appuntamento con Grand Tour, il nuovo programma di Rai 1 – legato a Linea Verde – che coinvolge gli spettatori in un vero e proprio giro nelle bellezze del nostro Paese, da Nord a Sud. A condurre Lorella Cuccarini con Angelo Mellone e Giuseppe Calabrese, in arte Peppone.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Squadra Speciale Cobra 11

Su Rai 2 nuovi episodi della serie di successo Squadra speciale Cobra 11, giunta alla stagione 23. Durante la permanenza in una scuola di Polizia, la stessa in cui studia anche Dana, Semir e Paul assistono ad un omicidio.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

21:05 – La guerra dei Roses

Questa sera su Rai 3 va in onda il divertente dilm La guerra dei Roses, commedia diretta e con Danny DeVito, nel cast anche Michael Douglas e Kathleen Turner.

Trama: Battibecco dopo battibecco, la coppia perfetta arriva fino al divorzio. Peccato che nessuno dei due ha intenzione di cedere all’altro la favolosa casa. Costretti quindi a vivere sotto lo stesso tetto, le liti si faranno sempre più furibonde.

Di seguito il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21.25 – Lo squalo

Rete 4 stasera propone un film cult della storia del cinema, Lo squalo.

Trama: La cittadina di Amity, situata su un’isoletta dell’oceano atlantico, deve il turismo alla sua prosperità. Una sera, però, una ragazza viene dilaniata da uno squalo enorme. Dopo la denuncia, lo sceriffo Martin vorrebbe far sospendere le balneazioni, ma si trova di fronte l’opposizione del sindaco, preoccupato per le conseguenze economiche di una tale decisione. Il mostro però colpisce ancora. Martin allora organizza una squadra con l’anziano pescatore Quint e con l’oceanologo Matt Hooper.

STASERA IN TV 13 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Spirito libero

Su Canale 5 stasera va in onda un nuovo episodio della serie Spirito libero, una produzione tedesca composta di otto puntate.

Trama: Una cassetta di sicurezza contiene un filmato lasciato dal padre di Alexandra, che nel frattempo tenta un riavvicinamento con i fratelli e il resto della famiglia.

GUIDA TV 13 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21.20 – Chicago Fire

Su Italia 1 questa sera nuovi episodi della serie Chicago Fire, giunta alla sesta stagione.

Trama: Holly è una donna esasperata dal marito violento. Nel parcheggio di un supermercato si schianta volontariamente con la sua auto. In realtà si tratta di un modo per attirare l’attenzione sugli abusi che sta sopportando. Casey prova in tutti i modi a convincerla ad accettare l’aiuto della squadra, ma la donna, terrorizzata, rifiuta.

PROGRAMMI TV 13 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La7

20:35 – In onda

21:15 – The Truman Show

Questa sera in prima serata su La 7 un grande classico del cinema, The Truman Show.

Trama: Ogni secondo di ogni giorno che passa Truman è, a sua insaputa, il protagonista della soap opera documentaristica più lunga e seguita della televisione. Seaheaven, la cittadina dove Truman abita, è in realtà un gigantesco teatro di posa dove amici e parenti sono tutti attori pagati che recitano la loro parte. Tutto va avanti fino al giorno in cui Truman comincia a sospettare qualcosa.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 13 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Calabria

21:30 – Ip Man 3

Stasera su Tv 8 va in onda il film Ip Man 3.

Trama: Quando una banda di brutali gangster al servizio di un bieco imprenditore mette in atto i propri violenti piani di conquista della città, il maestro Ip è costretto a prendere una posizione e a combattere in nome del bene collettivo.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – La cosa

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film La cosa, datato 2011.

Trama: La paleontologa Kate Lloyd, unitasi alla squadra di scienziati norvegesi intenti a studiare una nave spaziale extraterrestre ritrovata in Antartide, scopre un organismo che sembra essere morto nell’impatto avvenuto migliaia di anni prima.

Di seguito il trailer:

STASERA IN TV 13 AGOSTO 2019: SKY UNO

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Un sogno in affitto Su Sky Uno questa sera in prima visione c’è un nuovo episodio di Un sogno in affitto. Paola Marella, con Sergio Friscia, entra in tre case di lusso sul Lago Maggiore. A fine puntata verrà svelata la casa preferita dai protagonisti per il loro sogno in affitto.