Spirito libero, le anticipazioni della seconda puntata in onda il 13 agosto 2019 su Canale 5

Questa sera, martedì 13 agosto 2019, va in onda la seconda puntata di Spirito libero, la fiction di Canale 5 in prima serata a partire dalle 21.20. Si tratta di una serie austriaca diretta da Andreas Herzog e Christopher Schier, con una avvincente trama, piena di segreti, intrighi e giochi di potere. Anche stasera su Canale 5 andranno in onda tre episodi della popolare fiction. Ecco tutte le anticipazioni.

Tutto quello che c’è da sapere su Spirito libero

Nuovo appuntamento dunque per i fan di Spirito libero: ma quante puntate sono? In tutto si tratta di otto episodi, che probabilmente Mediaset manderà in onda nell’arco di tre serate, fino al 20 agosto, visto che vengono trasmessi tre episodi a serata. Di seguito le anticipazioni della seconda puntata di stasera 13 agosto.

Spirito libero anticipazioni | Stasera 13 agosto la seconda puntata su Canale 5

Anche la seconda puntata di stasera è composta da tre episodi: vanno in onda infatti il quarto, il quinto e il sesto della prima stagione della fiction. Nell’episodio 4 Alexandra è sempre più coinvolta negli intrighi che caratterizzano la trama di Spirito libero.

La banca le rifiuta il prestito, a causa delle spese ingenti che deve affrontare per mantenere la scuderia. December intanto sta meglio, mentre Raphael vuole insegnarle a cavalcare. Quando le cose sembrano andare per il meglio, viene fuori una nuova videocassetta che provoca nuovi scandali all’interno della famiglia.

La trama di Spirito Libero

Nel quinto episodio di Spirito libero, Alexandra è sulle tracce della madre defunta, mentre Max è sempre più coinvolto dal debito della scuderia. L’uomo però rimane coinvolto in un brutto incidente, e allora tutte le responsabilità finiscono nelle mani di Alexandra.

Il cast al completo di Spirito Libero, dagli attori ai rispettivi personaggi

La ragazza diventa dunque di fatto la proprietaria della scuderia, e come tale deve agire nei confronti della banca. Infine nel sesto episodio di stasera 13 agosto 2019 gli Horvath ricevono la visita dell’ufficiale giudiziario: devono lasciare la casa dopo la notifica dello sfratto.

Spirito libero vi aspetta questa sera, martedì 13 agosto 2019, in prima serata su Canale 5.

Dove vedere in tv e streaming la serie Spirito libero