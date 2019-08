Salvini e Di Maio sulla morte di Nadia Toffa

Dopo la notizia della morte di Nadia Toffa non si è fatto attendere un messaggio di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. I due vicepresidenti del Consiglio e leader dei due partiti della maggioranza di governo, attivissimi sui social network, hanno prontamente pubblicato dei post per esprimere il proprio dispiacere per la scomparsa della conduttrice de Le Iene.

“Addio Nadia, hai lottato come una leonessa senza mai perdere il sorriso. Mancherai. Una preghiera”, è il messaggio pubblicato sulla bacheca Facebook di Salvini e sull’account Twitter, accompagnato dal alcune immagini di Nadia Toffa. Il post è stato largamente condiviso dai follower del segretario della Lega, con quasi 4mila condivisioni e 9mila reazioni in meno di un’ora dalla pubblicazione.

“Ciao Nadia, ci mancherai”, è il messaggio di Di Maio. “Ci mancherà – si legge sulla pagina Facebook del ministro di lavoro e Sviluppo Economico – la tua forza, la stessa con cui ci hai insegnato che, anche nelle battaglie più difficili, si può lottare con la tua dolcezza e il tuo sorriso”.

> Chi era Nadia Toffa

Ovviamente nei commenti anche i lettori hanno espresso il proprio dolore per la scomparsa della storica conduttrice de Le Iene, che lavorava a Mediaset dal 2009. “Io ho perso una figlia 40 anni e un dolore immenso neanche il tempo riuscirà a colmare il vuoto”, è uno dei messaggi più condivisi al post del ministro dell’Interno Salvini. E ancora, un commento molto apprezzato al post di Di Maio: “Riposa in pace grande guerriera, sarai sempre ricordata per la tua simpatia e professionalità con tutta la malattia non ti sei mai fermata sei e sarai una donna da ammirare e ricordare”.

Altro messaggio: “Era bellissima piena di vita, anzi tirava su il morale”. E ancora, rivolto al vicepremier Di Maio: “Grazie per queste parole a nome di ogni donna”.

> La malattia e le cure di Nadia Toffa negli scatti su Instagram

Anche Nadia Toffa era attiva sui social network, come tutta la squadra de Le Iene. Nelle ultime settimane i fan della conduttrice ed inviata si erano allarmati per l’assenza di nuove pubblicazioni sulle pagine. L’ultimo post era stato lanciato su Facebook il primo luglio. Toffa aveva pubblicato un selfie che la ritraeva sorridente abbracciata al suo cane bassotto sul divano di casa. “Io e Totò unite contro l’afa… e dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti, tutti, tutti”, scriveva. Poi è arrivato il silenzio. Stamattina, 13 agosto 2019, la terribile notizia. “Niente per noi sarà più come prima”, hanno detto i colleghi de Le Iene.