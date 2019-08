Previsioni meteo di oggi, 13 agosto 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, martedì 13 agosto 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 13 agosto 2019.

Previsioni meteo oggi martedì 13 agosto 2019 | NORD

Cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte del Nord, con annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, dove saranno possibili rovesci e temporali sparsi, in estensione alle aree pianeggianti di Veneto e Friuli-Venezia Giulia dal pomeriggio.

CENTRO E SARDEGNA

Tempo stabile e soleggiato in gran parte delle regioni centrali, con qualche velatura passeggera su Toscana, Sardegna e Marche.

SUD E SICILIA

Al Sud nella giornata di oggi 13 agosto cielo sereno, con qualche annuvolamento più consistente lungo le coste tirreniche di Calabria e Basilicata, specie nelle prime ore della mattina e in tarda sera.

Previsioni meteo oggi martedì 13 agosto 2019 | TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in calo al Nord-Ovest, in Emilia, Trentino, Sardegna occidentale, Friuli-Venezia Giulia e Veneto settentrionali. In aumento su Romagna, bassa Toscana, Puglia centrale e Basilicata. Stabili altrove.

Massime in calo su Triveneto, Romagna, Calabria e Sicilia tirrenica e Regioni del Centro Italia. Leggera diminuzione anche su Campania e Sardegna. In leggero aumento sul resto del Paese.

VENTI

Venti da deboli a moderati dai quadranti Nord-occidentali sulla Sardegna. Deboli con possibili brezze sul resto d’Italia secondo il meteo di oggi. Di maggiore intensità sulle aree alpine, accompagnati da temporali.

Previsioni meteo oggi martedì 13 agosto 2019 | MARI

Molto mosso o agitato il Mare di Sardegna, con leggera attenuazione nel corso della giornata. Da mossi a molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno, il Canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia. Poco mossi i restanti bacini.