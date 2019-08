Piccole Donne, il trailer del nuovo film introduce le sorelle March

Piccole Donne, il trailer del nuovo adattamento cinematografico: la regia firmata da Greta Gerwig

Piccole Donne è un classico della letteratura, così come un perfetto adattamento per grande e piccolo schermo. Quello di Greta Gerwig è soltanto una delle tante rielaborazioni per il cinema che può contare su un cast tutto hollywoodiano.

Piccole Donne arriverà al cinema questo Natale e il primo trailer dà un leggero assaggio di quello che le immagini mostreranno di questo nuovo adattamento.

Le sorelle March tornano al cinema e avranno sembianze diverse: avremo Meg, interpretata dalla celebre Emma Watson, avremo Jo, la sorella ribelle interpretata da Saoirse Ronan, avremo Beth interpretata da Eliza Scanlen ed Amy, interpretata da Florence Pugh.

“Volevamo che il trailer facesse sentire quello che il film è, un prodotto classico ma anche nuovo. Volevamo che fosse leggero pur reggendosi perfettamente in piedi. E, nonostante si svolga nel diciannovesimo secolo, non volevamo che fosse percepito come qualcosa di vecchio, passato. Volevamo che fosse percepito come qualcosa di attuale, che vive nel nostro presente”, ha dichiarato la regista Greta Gerwig, che torna dietro la macchina da presa dopo l’esperimento di Lady Bird (film candidato 5 volte agli Oscar 2018).

Nel cast di Piccole Donne vediamo anche l’intramontabile Meryl Streep nelle vesti della zia March, così come Timothée Chalamet che interpreta il giovane Laurie.

Un video distribuito da Sony Pictures che dura due minuti ed è già ricco d’amore, quello tra sorelle, incondizionato e duraturo che Louisa May Alcott aveva presentato con il suo romanzo nel 1868.

Le immagini in anteprima di Piccole Donne