Pensioni: che fine farà Quota 100?

È uno degli interrogativi al centro del dibattito politico e non solo. Con l’apertura della crisi di governo e l’incognita su chi scriverà la legge di bilancio, sono in molti a chiedersi che fine farà la misura pensionistica tanto cara alla Lega.

Non a caso, nella giornata di lunedì 12 agosto, il capo politico del Movimento 5 Stelle ha affermato che riforme importanti, come Quota 100 per l’appunto, rischiano di scomparire per colpa di Matteo Salvini e della sua scelta di far cadere il governo.

Al momento è impossibile dire quello che avverrà in futuro: certo è che sono migliaia le persone che attendono news con trepidazione. Numerose persone, infatti, quest’anno non sono riusciti a rientrare nei requisiti richiesti, 38 anni di contributi versati + 62 anni di età da compiere entro il 31 dicembre 2019, mentre altri hanno preferito attendere un altro anno per limitare la riduzione dell’assegno di quiescenza: tutti ora temono la beffa.

Novità sulle pensioni, ma anche su altri provvedimenti a rischio, come ad esempio il Reddito di Cittadinanza, sono attese nelle prossime settimane.

