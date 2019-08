Palio di Siena 2019 drappellone | 16 agosto | Presentazione

Il 10 agosto 2019 è stato presentato il drappellone del Palio di Siena del 16 agosto 2019. Una Madonna Assunta dal volto di giovane donna dei nostri giorni, nell’alto dei cieli, insieme a un meraviglioso cavallo. A realizzare l’opera Milo Manara. Il “cencio”, così chiamano i contradaioli il ‘premio’ destinato alla contrada vincitrice del Palio, è stato presentato nel Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico dal sindaco Luigi De Mossi e dal giornalista Daniele Magrini. L’opera di Manara ha ricevuto una vera e propria ovazione, con più di tre minuti di applausi.

“Avevo timore per questa presentazione, ma il consenso ricevuto mi ha sorpreso piacevolmente”, le parole di un emozionato Milo Manara. “Non esiste contraddizione tra l’amore sacro e l’amore profano. Io non ho voluto assolutamente travalicare nessun limite e magari chi si aspettava qualche elemento di scandalo rimarrà deluso. Ma quello che scandalizza di più oggi è il rispetto. E io ho voluto rappresentare proprio questo scandalo, il rispetto”.

“Ci trascina dentro una bellezza assoluta, tanta è la potenza figurativa della sua Madonna Assunta, un Cencio che già fa storia perché Manara non è certo abituato a dipingere Madonne – ha detto Magrini – Ma in questo drappellone, lo fa con amore e rispetto, tenendo in gran conto la prospettiva visuale di chi lo guardi”.

Il sindaco di Siena ha poi aggiunto: “È una pura immagine immersa in uno sfondo di luce chiara che irretisce lo spettatore, catturato da quella felicità creativa alla quale il maestro Milo Manara ci ha abituato, senza finire mai di stupirci”. Il movimento e la postura delle mani della Madonna è “semplicemente incantevole: la destra, con il palmo rivolto verso l’alto è un chiaro messaggio simbolico che rimanda al mistero dell’Opera divina, che vede la Madonna generare il figlio di Dio nel candore”.

