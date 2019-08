Oroscopo Paolo Fox domani 14 agosto 2019: le previsioni per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 14 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri. Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Ecco le previsioni di domani, mercoledì 14 agosto 2019, segno per segno:

Oroscopo Paolo Fox domani 14 agosto 2019 | Previsioni

Ariete

Cari amici dell’Ariete, in questa giornata sarete particolarmente indecisi: indecisi sul sentimento che provate per una persona, indecisi sulla meta del vostro prossimo viaggio e indecisi sul come allocare il vostri risparmi. L’oroscopo di Paolo Fox, però, suggerisce sia di risparmiare denaro che rimandare decisioni importanti a momenti di maggior fortuna.

Toro

Cari Toro, non sarà una giornata al top per voi questo mercoledì 14 agosto. Quello che volete è solo un po’ di tranquillità e non essere subissati di richieste da parte del partner, della famiglia e degli amici. Al contrario, però, sono tutti a rincorrervi: aumentate il passo e non fatevi “acciuffare”.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, sul lavoro le cose non vanno proprio come dovrebbero. Il periodo è particolare visto che siamo in pieno agosto e la maggior parte dei vostri colleghi sono in ferie, ma comunque ci sono delle questioni importanti che devono essere affrontate al più presto. Con un po’ di calma ve la caverete alla grande nel metterle a posto.

Cancro

Cancro, dovete prepararvi a cambiamenti importanti che arriveranno verso la fine dell’anno, quando caldo e afa saranno solo un ricordo (purtroppo o per fortuna) lontano. Le stelle, però, vi invitano a cominciare a smussare fin da ora alcuni lati della vostra personalità che mal si sposano con ciò che il futuro prevede per voi.

Leone

Cari Leone, oggi dovrete usare guanti di velluto per “maneggiare” la vostra relazione di coppia. Nonostante i vostri sforzi di riappacificazione, il partner vi lancia ancora qualche occhiataccia: forse dovreste semplicemente ammettere gli errori compiuti e pronunciare la parola magica, “scusa”.

Oroscopo Paolo Fox domani 14 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, le stelle vi spingono verso il successo ma voi non riuscite a vederlo. In generale, non siete consapevoli del vostro valore, motivo per cui non riuscite quasi mai a riconoscervi dei meriti: fate qualche lezione di autostima per apprezzare al meglio questo periodo favorevole.

Bilancia

Cari Bilancia, benissimo l’amore, decisamente non bene le vostre finanze. Sia oggi che domani, infatti, saranno favoriti gli incontri di coppia e molto sfavoriti affari e nuovi investimenti: lasciate perdere il portafoglio.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, in queste giornate siete particolarmente insofferenti. Avete tanti progetti e idee, ma non molta energia per realizzarli: teneteli in caldo per momenti migliori e, nel frattempo, fatevi consolare dal partner.

Oroscopo Paolo Fox domani 14 agosto 2019 | Sagittario

Attenzione ai passi falsi, cari Sagittario. Vi sentite annoiati dal vostro rapporto e andrete alla ricerca di distrazioni dove non dovreste: fate attenzione a non commettere errori gravi ai quali sarebbe davvero difficile porre rimedio.

Capricorno

I nati del Capricorno devono cercare di dare qualche attenzione in più al partner. Non dimenticate che nei vostri momenti di crisi e insicurezza lui vi assicura sempre il suo appoggio, quindi è giusto non essere così sentimentalmente “latitanti”.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, qualcuno turberà il vostro relax di agosto mettendovi di fronte una problematica che voi, invece, avevate pensato di ignorare fino a settembre. Cercate di non farvi prendere dalla fretta per elaborare una decisione.

Pesci

Cari Pesci, il 14 agosto sarà una nuova giornata positiva per voi. Amore e lavoro vanno alla grande e non trovate un motivo per lamentarvi: conservate a lungo il buonumore perché vi servirà nelle prossime settimane, quando arriveranno alcuni cambiamenti nella vostra vita.

