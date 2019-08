Oroscopo di domani 14 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 14 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, mercoledì 14 agosto 2019:

Ariete

Amici dell’Ariete, potreste legarvi ad una questione non così importante, ma che potrebbe portarvi via più tempo ed energie del dovuto. I consigli saggi di una persona esterna che vi vuole bene potrebbe aiutarvi ad aprire gli occhi.

Toro

Cari Toro, siete soliti rispettare in pieno tutte le regole con osservanza certosina, dato che siete molto precisi di natura. Nella giornata di domani 14 agosto, invece, tendete ad essere un po’ sovversivi e indipendenti: sarà l’avvicinarsi del Ferragosto?

Oroscopo di domani 14 agosto 2019 | Gemelli

L’oroscopo di domani 14 agosto 2019 vi invita ad andare oltre i vostri soliti recinti e steccati per lanciarvi in qualcosa di inedito e sorprendente: provate ad esempio qualche nuova attività, o portate avanti ambiziosi progetti, senza paura di puntare in alto.

Cancro

Amici del Cancro, una giornata piuttosto serena e tranquilla, considerando che avete Saturno contro. L’importante è mantenere la giusta calma e pazienza, perché probabilmente farete più fatica del solito ad ottenere anche i risultati più semplici.

Leone

Questa Luna in Acquario opposta a Mercurio nel vostro segno vi rende particolarmente competitivi, soprattutto sul lavoro. Siete capaci di tutto pur di primeggiare nei confronti degli altri. Questo però potrebbe rendervi poco simpatico agli occhi di chi ha a che fare con voi. Abbassate un po’ la cresta.

Oroscopo di domani 14 agosto 2019 | Vergine

Cari Vergine, ultimamente state sprecando molto sotto tanti punti di vista: tempo, energie e rapporti importanti. Imparate a fare un bilancio della vostra vita e a capire quali rapporti sono davvero importanti per voi, dandovi delle priorità.

Bilancia

Cari Bilancia, nella giornata di domani 14 agosto siete particolarmente vicini alle persone che più hanno bisogno, dagli oppressi ai deboli: un forte senso della giustizia che vi renderà amato e apprezzato da chi vi circonda.

Scorpione

Amici dello Scorpione, una giornata in cui vi dimostrate poco propensi a rispettare le regole: preferite fare di testa vostra, costi quel che costi. Questo senso di ribellione potrebbe essere dettato da una necessità di cambiare vita.

Oroscopo di domani 14 agosto 2019 | Sagittario

Nella giornata di domani 14 agosto 2019 siete particolarmente nervosi e polemici. Ci vuole davvero poco a farvi perdere la pazienza. Cercate di comprendere anche le posizioni opposte alla vostra, trovando anche un punto di incontro.

Capricorno

Cari Capricorno, approfittate della giornata di domani 14 agosto per fare un po’ di chiarezza e tagliare i ponti con quello che non vi soddisfa più. Capite quello e chi realmente vi fa star bene e puntate su di quello: circondatevi di persone valide.

Acquario

Avete la Luna nel segno, approfittatene per fare un po’ di chiarezza su quelle persone che sono davvero importanti per voi. In generale una giornata questa di mercoledì 14 agosto all’insegna del nervosismo secondo le previsioni dell’oroscopo: mantenete la calma e non agitatevi troppo.

Pesci

Amici dei Pesci, giornata davvero positiva per il vostro segno, sia che vi state godendo le meritate ferie, sia se siete ancora a lavoro. Se ci sono questioni in sospeso, forse non è il momento migliore per discuterne, aspettate settembre.

