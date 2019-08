L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Cancro

Cari Cancro, ritrovate la serenità nei rapporti con il partner, superando discussioni e tensioni che hanno caratterizzato l’ultimo periodo. Per chi è single, invece, può essere il momento ideale per trovare nuovi amori. Periodo positivo per la professione: lavoro e soldi.

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Leone

Amici del Leone, siete un po’ stanchi e avreste forse bisogno di un po’ di riposo dopo diverse incomprensioni. Bene l’amore e la passione da qui a Ferragosto, approfittatene per regalarvi giornate all’insegna del divertimento. Tanta fortuna.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Branko 13 agosto 2019 | Vergine

Se avete voglia di cambiare vita professionale e lanciarvi in nuove avventure, è il momento giusto per farlo: in particolare l’oroscopo di Branko di oggi vi invita ad aspettare subito dopo Ferragosto. Progetti ambiziosi in vita, dunque, ma serve un po’ di sana follia per realizzarli.

L’OROSCOPO DEL 2019

Bilancia

Cari Bilancia, grandi possibilità di successo, anche inaspettato, con queste ottime stelle. Portate avanti i vostri progetti, soprattutto sul lavoro, senza trascurare l’amore e la passione. Un Ferragosto da vivere al massimo e in compagnia della propria famiglia.

Scorpione

Cari Scorpione, Marte ha un aspetto davvero faticoso nella giornata di oggi 13 agosto 2019. Una giornata di grande tensione, dunque, in cui molte delle persone che vi stanno vicino potrebbero fare di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

Oroscopo Branko 13 agosto 2019 | Sagittario

Avete un quadro astrale secondo l’oroscopo del giorno di Branko davvero favorevole con ben cinque segni positivi: Sole, Mercurio, Venere, Marte e Giove, Come se non bastasse, c’è anche la Luna in aspetto diretto: al top amore, famiglia e affetti.

Capricorno

Amici del Capricorno, questo mese d’agosto vede un cielo davvero stellato per il vostro segno. Con un quadro astrale positivo come pochi altri: approfittatene. Alcuni rapporti entrati in crisi potrebbero chiudersi definitivamente.

Acquario

Con la Luna piena nel segno, si prospetta per voi un Ferragosto indimenticabile! Attenzione all’influsso negativo di Urano, che può provocare degli intervisti che vi bloccano nei vostri progetti. Fase di grandi cambiamenti, ma d’altronde a voi le rivoluzioni piacciono.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Pesci

Amici dei Pesci, avete un quadro astrale davvero positivo, che vi favorisce soprattutto nel lavoro e negli affari, portate avanti dunque con entusiasmo i vostri progetti, avrete parecchie soddisfazioni. Il momento buono per risolvere questioni legali che vi portate dietro da tempo.