Notizie di oggi Agenda 12 agosto 2019

La redazione di TPI cura per voi un’agenda quotidiana con le notizie di oggi e i fatti più importanti della giornata. Si parte con gli appuntamenti dell’attualità politica italiana: dall’agenda di Palazzo Chigi, a quella europea, dagli impegni dei vari ministri agli incontri politici in programma. L’agenda di oggi è arricchita inoltre da ricorrenze, congressi e conferenze, insieme alle notizie più importanti dagli esteri e agli sviluppi dei più importanti casi di cronaca, vicende giudiziarie, eventi culturali e sport.

L’agenda del 12 agosto 2019

*Agenda politica*

Crisi di governo: alle 18 si riunisce il Senato per decidere sulla calendarizzazione per la mozioni di sfiducia al premier Giuseppe Conte. Alle 19 convocata la conferenza dei capigruppo alla Camera.

Lega: dopo l’apertura per un’alleanza con Forza Italia, Salvini dovrebbe incontrare Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli. A Pontida prosegue invece la festa della Lega, dove sarà presente anche il ministro Centinaio.

Migranti: A bordo della Ocean Viking 356 persone. Peri i 150 della Open Arms in campo anche Javier Bardem.

*Notizie di oggi: agenda esteri*

Parigi: Lavori di decontaminazione nella cattedrale di Notre Dame con un gel da stendere sul terreno per assorbire il piombo

Hong Kong: continuano le proteste nell’aeroporto internazionale, stop a tutti i voli

*Agenda economica*

Economia: Germania, diffusione dati indici Zew (Corrente e Aspettative) relativi al mese di agosto

*Agenda cronaca*

Roma: Erano previsti per la mattinata i funerali in forma privata dell’ultras Fabrizio Piscitelli ucciso in un parco della Capitale il 7 agosto scorso, ma sono stati annullati.

Meteo: 13 e 14 agosto saranno le giornate più calde dell’estate

Anniversari: nel 1961 il governo della Germania Est fa erigere il Muro di Berlino

> L’agenda del 12 agosto